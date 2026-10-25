(Adnkronos) - "Io innamorata del principe Pallavicino? Mai dire mai". Così Manuela Arcuri, ospite a Verissimo oggi domenica 25 ottobre, ha parlato pubblicamente per la prima volta del suo rapporto con il principe Domenico Antonio Pallavicino, suo datore di lavoro presso la fondazione Pallavicino. Nelle ultime settimane attorno all'attrice si è creata un'indiscrezione su una presunta relazione con il principe, scatenando polemiche legate alla differenzad'età: lei 49 anni, lui 82.

L'attrice nel salotto di Silvia Toffanin ha commentato le foto diventate virali che ritraevano i due a Montecarlo mentre si tenevano per mano: "A me sembra abbiano costruito una storia su delle foto innocenti dove non c'è mai stata una dichiarazione, nessun fidanzamento o matrimonio. È semplicemente una mano". Manuela Arcuri e il principe Pallavicino si conoscono da oltre 5 anni: "Noi abbiamo istaurato un bel rapporto di lavoro, collaboriamo insieme. Io sono testimonial della sua fondazione e sono la sua immagine. Collaboriamo e lavoriamo insieme. Lui per me è un amico, si è sempre comportato bene in maniera discreta, è un principe di nome e di fatto. Una persona molto colta che mi sa dare anche dei consigli, è molto saggio. Abbiamo fatto questi viaggi insieme per lavoro".

L'attrice ha parlato poi della reazione degli haters: "Mi ha fatto male, si sono scagliati contro di me e il principe. Io un giorno mi sono svegliata e ho letto che dovevo sposarmi col principe a dicembre. Io capisco di essere un personaggio pubblico ma hanno ricamato troppo da delle semplici foto. Hanno commentato in maniera esagerata con cattiveria".

Manuela Arcuri ha quindi smentito: "Non c'è nessuna relazione. A me lui piace come persona, mi piace come spessore umano. Mi piace prenderci del caffè, sa ridere e scherzare. È una persona meravigliosa". E alla domanda di Toffanin se ci sarà mai la possibilità di innamorarsi in futuro: "Mai dire mai nella mia vita, al momento non è così. Al momento lo stimo, è il mio datore di lavoro". E sui pregiudizi relativi alla differenza d'età, l'attrice tiene a sottolineare: "Ognuno fa le sue scelte. Anche se non è questo il caso", dice l'attrice sottolineando che al momento non c'è alcun sentimento, almeno da parte sua. "Se lui è innamorato di me? Dovete chiederlo a lui. Magari ha un debole sì, è un uomo". L'attrice quindi non nega che ci sia un rapporto basato su un legame profondo, ma al momento è solo amicizia: "Per ora non c'è altro. Non ci sono le basi per un amore futuro, non ci ho nemmeno mai pensato".