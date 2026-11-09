(Adnkronos) - Sugli scioperi "ci vorrebbe un po’ di rispetto in più. Capisco che se uno non ha mai fatto sciopero in vita sua, non sa cosa sia, ma quando un lavoratore sciopera ci rimette lo stipendio e non c'entra se lo fa di lunedì, di martedì o di venerdì". Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine della conferenza stampa all’Associazione Stampa Estera sulle due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica e appalti, parlando dello sciopero generale del 20 novembre e della mobilitazione contro la Manovra 2027. "Forse qualcuno del governo non sa cosa vuol dire, ma è un atto di solidarietà: quando si sciopera, si sciopera anche per gli altri", per "migliorare la condizione di tutti. Capisco che è un ragionamento difficile per Salvini e bisognerebbe spiegarglielo meglio: stiamo scioperando anche per lui, per avere un paese diverso".

"Allo sciopero generale del 20 novembre mi aspetto una grande partecipazione e una grande mobilitazione. Se il governo non ci ascolterà, la mobilitazione andrà avanti e valuteremo insieme a tutti come proseguire", aggiunge. Sulla Manovra 2027 "ho indovinato bene perché fa letteralmente schifo, non sono riusciti a sorprenderci".

"Il governo, ancora una volta, ha presentato la sua legge di bilancio senza discutere con nessuno, adesso è arrivata una convocazione per venerdì 13, dopo che l'hanno già presentata, dopo che sono già state fatte le audizioni, dopo che è già stata consegnata in Parlamento. Ascoltano le parti sociali quando hanno già deciso tutto"