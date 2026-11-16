(Adnkronos) - Oltre 5mila emendamenti in arrivo domani allo scadere della deadline per la presentazione delle proposte di modifica alla manovra in esame in commissione Bilancio alla Camera. Una cifra iperbolica (ma in linea con le richieste di correttivi degli anni passati) che verrà poi ampiamente sfoltita con la scure delle ammissibilità e i segnalati, riducendosi di svariate migliaia. Intanto tra stasera e, con maggiore probabilità, domani si terrà un vertice di maggioranza per trovare una sintesi che consenta di presentare un fascicolo unitario di correttivi.

Ma il clima è già caldo: oltre alle numerose richieste dell'opposizione c'è sempre il rischio del 'fuoco amico' delle forze di governo sui capitoli caldi, dalle pensioni alle banche. C'è invece consenso sulla necessità di rimediare al taglio delle 7mila unità di personale scolastico previsti dal ddl del governo per un risparmio di oltre 300 milioni di euro. Ça va sans dire che andranno dunque trovate coperture corrispondenti, visto che i saldi della manovra sono intoccabili. Per reperire le risorse si ipotizza una rimodulazione della platea degli over75 beneficiari del bonus sanitario portandola dalle pensioni da 28mila euro annue a 25mila euro, ma Forza Italia è contraria. Nodo da sciogliere che vede ancora Forza Italia in trincea è anche il contributo da quasi 6 miliardi da banche e assicurazioni, con gli azzurri che chiedono soluzioni concordate e non imposizioni dall'alto.

Altre modifiche preannunciate dalla maggioranza riguardano il capitolo rovente delle risorse per la sanità. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ribadito di star "lavorando con il governo, con il ministro Giorgetti, per reperire più fondi da destinare agli operatori sanitari che sono sempre stati in cima, in questi 4 anni, all'interesse del governo", e che l'interesse principale è quello di destinarle "a chi lavora in maniera esclusiva all'interno del Servizio sanitario nazionale", rimandando al mittente "tutte le accuse non fondate di voler privatizzare il Servizio sanitario nazionale". Una rassicurazione, questa, che non è bastata però a placare l'ira dei medici pronti a incrociare le braccia il prossimo 5 dicembre.

"Se il governo finalmente comincia ad ascoltare il ministro della Salute su come destinare i fondi della sanità, si tratta di un elemento positivo", ma "occorrerebbe che lo ascoltasse anche sulla quantità di risorse, dopodiché si potrebbe cominciare a ragionare", ha detto all'Adnkronos Salute il segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Pierino Di Silverio. "A prescindere da questo, la manifestazione degli operatori sanitari del 5 dicembre a Roma è confermata perché noi, a maggior ragione, siamo convinti che una presa di coscienza dei cittadini e degli operatori della sanità sia un dato positivo. E soprattutto - ha sottolineato Di Silverio - questa manifestazione non è contro qualcuno o contro qualcosa, ma a difesa di un servizio di cure pubbliche che sta a cuore a tutti noi".

Al vaglio nella maggioranza anche il nodo della rateizzazione in dieci anni dei crediti del superbonus, inviso ad Abi, Ance e Confindustria. Sarebbe allo studio l'ipotesi di un parziale rimedio a tutela almeno delle piccole e medie imprese, fermo restando però che il meccanismo 'spalma-crediti' non si tocca essendo, a quanto trapela, uno dei "muri portanti" della manovra secondo la metafora usata giovedì in audizione dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Altro tema caldo la previdenza.

L'ipotesi sul tavolo della maggioranza è quella di alzare l'asticella della rivalutazione piena delle pensioni, restringendo la platea dei soggetti 'colpiti' dalla misura. Nel testo attuale del ddl, l'indicizzazione al 100% è prevista infatti per i soli trattamenti pari a quattro volte il minimo Inps (ossia quelli fino a 2.447 euro lordi), mentre, se la modifica venisse effettivamente messa a terra, beneficerebbero della rivalutazione piena anche quelli fino cinque volte il minimo (cioè da 2.447,41 euro fino a 3.059,25 euro lordi al mese). A questo si aggiunge anche la volontà della Lega di portare avanti il proprio cavallo di battaglia, ossia il Fondo per la pensione anticipata a 64 anni.

Sul fronte dei lavori parlamentari intanto, come detto, è conto alla rovescia per le proposte di modifica: domani, martedì 17 novembre, alle 18 è fissata la scadenza per la presentazione degli emendamenti da parte dei partiti. Dopodiché, ci sarà tempo fino al 25 novembre per indicare i 'segnalati', ossia le proposte che stanno a cuore ai gruppi; a stretto giro di posta è attesa poi la scrematura delle ammissibilità. Di conseguenza, l'esame vero e proprio del testo partirebbe credibilmente solo la prima settimana dicembre, comportando quindi tempi strettissimi: meno di un mese per approvare la finanziaria entro fine anno ed evitare l'esercizio provvisorio.