(Adnkronos) - Quella che doveva essere una vacanza si è trasformata in tragedia per una giovane famiglia inglese. Leanne Gregory, 36 anni di Stapleford, nel Nottinghamshire (Regno Unito), è morta martedì scorso durante un'escursione di snorkeling alle Bahamas, nel tentativo di salvare i suoi due figli trascinati improvvisamente via dalla corrente e davanti agli occhi del marito, anche lui presente.

Secondo quanto riferito dalle fonti locali, citate dal Daily Mail, la donna è entrata in acqua nel tentativo di salvarli. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione, poco dopo le 10 del mattino, riguardante il ritrovamento della donna priva di sensi presso il molo dei traghetti a Bimini. Il marito di Leanne, Nathan Gregory, anche lui 36 anni, ha fatto il possibile per rianimarla. Trasferita in ospedale, ne è stato dichiarato il decesso subito dopo l'arrivo.

Una testimone ha raccontato al Telegraph: "È una tragedia devastante. Leanne è annegata cercando di salvare i suoi due figli, che si erano trovati in difficoltà a causa del mare agitato". E ha aggiunto: "Entrambi sanno nuotare, sono bravi nuotatori, ma la corrente era troppo forte. Si sono trovati in difficoltà e lei è intervenuta per salvarli. Tuttavia, il mare era troppo agitato e mosso per lei". Verrà eseguita l'autopsia sul corpo della 36enne, per chiarire le cause della morte, prima del suo rientro nel Regno Unito. Un portavoce della Royal Bahamas Police Force ha confermato che "martedì 20 ottobre 2026 la polizia dell'isola di Bimini ha avviato un'indagine sulla morte improvvisa di una donna britannica di 36 anni".