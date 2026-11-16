(Adnkronos) - Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Per domani, martedì 17 novembre, sono 7 in totale le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo: arancione per la Toscana e gialla per settori Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania. Proprio in Toscana, dove il rischio temporali è più forte, molti comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole per motivi di sicurezza. Ecco, di seguito, l'elenco in aggiornamento.

Scuole chiuse domani a Aulla, Bagnone, Fivizzano, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana, Pontremoli, Bagni di Lucca. Qui i sindaci hanno già firmato apposite ordinanze che prevedono la sospensione delle lezioni per maltempo, ma l'elenco potrebbe aumentare nel corso della serata.

Intense correnti atlantiche interessano gran parte del Mediterraneo centro-occidentale determinando, nella giornata di domani, un nuovo peggioramento con piogge ad iniziare dai settori più occidentali e una intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali su buona parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 17 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Valle d’Aosta, in estensione in mattinata a Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Dalla mattina di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente sud-occidentale su Liguria di levante, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio. Possibili mareggiate lungo le coste esposte a ovest. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Toscana; allerta gialla meteo-idro su settori di Valle ﻿d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.