Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo per diverse aree della Sardegna, a partire dalle ore 21 di oggi, fino alle 23:59 del 23 ottobre. L’avviso prevede differenti livelli di criticità, con particolari preoccupazioni per il rischio idrogeologico e idraulico dovuto a temporali intensi.

In particolare, per la zona di Oristano e dintorni, compresa nell’area di allerta Montevecchio Pischinappiu, è stato emesso un codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico. Questo indica una situazione che, pur non essendo estremamente grave, richiede attenzione e vigilanza, specialmente nelle zone soggette a frane o esondazioni.

Situazioni più critiche sono segnalate nelle altre aree dell’isola, come il Campidano, dove è in vigore un codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e un codice giallo per temporali. Stesso livello di allerta arancione è stato diramato anche per la zona del Flumendosa-Flumineddu, che si aspetta di essere colpita da fenomeni meteorologici più intensi.

Le aree di allerta Iglesiente e Gallura, invece, sono soggette a un codice giallo per rischio idrogeologico e per temporali, mantenendo un livello di allerta ordinaria ma che potrebbe evolversi rapidamente a seconda dell’intensità delle precipitazioni.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile raccomanda a tutta la popolazione di prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree a rischio, e di limitare gli spostamenti non necessari. Si consiglia inoltre di evitare sottopassaggi, corsi d’acqua e zone costiere, in quanto potrebbero verificarsi allagamenti improvvisi.

Le autorità locali e le amministrazioni comunali stanno monitorando la situazione, pronte ad intervenire in caso di emergenze. Anche i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti meteo e a rispettare le indicazioni fornite per la loro sicurezza.

Oristano, come molte altre città sarde, ha già vissuto in passato eventi di questo tipo, con conseguenti disagi e danni. L’attenzione sarà particolarmente alta, quindi, nelle prossime 48 ore per prevenire eventuali situazioni di pericolo.