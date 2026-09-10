(Adnkronos) - Maltempo a Roma. Nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre, sulla Capitale si è abbattuto un nubifragio che ha allagato le strade della città e creato numerevoli disagi. La pioggia, con relativo abbassamento delle temperature, era già arrivata nelle prime ore del mattino con un violento temporale che aveva colpito praticamente tutte le zone di Roma.

Una breve 'pausa' dal maltempo era arrivata verso l'ora di pranzo, mentre nel primo pomeriggio la storia si è ripetuta con un nubifragio e fortissime raffiche di vento. Pioggia e maltempo sono attesi per tutta la giornata di oggi, con la situazione meteo che dovrebbe migliorare in serata.

Intanto sono stati effettuati oltre 120 interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti, oltre a pali telefonici caduti e la gestione di migliaia di telefonate da parte dei cittadini per allagamenti all'interno degli appartamenti. In via della Stazione Aurelia, all'altezza dell'incrocio con via dei Bevilacqua, la squadra 6/A di Nomentano ha portato in salvo diversi automobilisti rimasti intrappolati dall'acqua a causa dell'allagamento della carreggiata.

Le criticità, oltre alla Capitale, hanno interessato l'intera provincia: a Velletri si sta lavorando su un pino alto 25 metri colpito da un fulmine, oltre che sulle diverse voragini che si sono create nelle strade a causa della pioggia. Il personale è impegnato senza sosta prevenire situazioni di pericolo legate a rami e alberi pericolanti. Attualmente restano da evadere circa 50 interventi legati al maltempo. Le squadre operano in stretto raccordo con la polizia di Roma Capitale e con le polizie locali dei comuni coinvolti.