(Adnkronos) - Daniel Maldini affida ai social la sua replica alle accuse di essere stato trovato positivo alle droghe dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto a Milano alle 5 di domenica mattina. Il 24enne attaccante del Cagliari ha pubblicato l'esito negativo all'esame tossicologico al quale si è sottoposto in una struttura della città sarda nella quale ha fatto ritorno dopo essere stato dimesso dall'ospedale.

Un risultato anticipato dal club rossoblù in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale qualche ora prima e dove annunciava la presenza dell'ax attaccante di Milan e Lazio alla ripresa degli allenamenti. A difendere Maldini anche il suo agente Beppe Riso. "Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza ma ci sono ca**ate e ca**te. Bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoloni che si fanno. Serve essere più attenti e rispettosi. Si cerca sempre la notizia d’impatto a livello mediatico per metterlo in difficoltà. Daniel è uno dei pochi talenti veri che abbiamo”.