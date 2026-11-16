(Adnkronos) - "La Regione Siciliana ha raggiunto tutti i target previsti dal Pnrr Missione 6, sia sul fronte dell'edilizia sanitaria, con Case e Ospedali di comunità e interventi di adeguamento sismico delle strutture, sia per la digitalizzazione e il potenziamento tecnologico". Lo ha detto Massimiliano Maisano, referente unico regionale Pnrr missione 6 per la Regione siciliana, intervenuto a margine del tavolo clinico-istituzionale 'Gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico', che si è svolto a Palermo, a Palazzo dei Normanni, organizzato da Summeet con il contributo non condizionante di Bayer.

In Sicilia gli investimenti del Pnrr destinati alla sanità, attraverso il contratto istituzionale di sviluppo, ammontano complessivamente a circa 805 milioni di euro. A questi si aggiungono le risorse per il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata, pari a circa 254 milioni. "Adesso si apre la fase più importante - ha sottolineato Maisano - cioè trasformare gli investimenti in un nuovo modello organizzativo dell'assistenza, superando progressivamente una sanità ospedalocentrica a favore di una presa in carico continuativa del paziente sul territorio. La sfida è garantire equità e qualità delle cure in tutta la Sicilia, comprese le aree interne e le isole minori. In questo percorso la telemedicina rappresenta uno strumento di supporto fondamentale, perché consente di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e ridurre le distanze geografiche, ma deve essere accompagnata da nuovi percorsi assistenziali e da un'effettiva integrazione tra professionisti e strutture".

Nell'Isola - è emerso dall'incontro - l'elevata prevalenza delle patologie croniche e dei principali fattori di rischio cardio-metabolici determina un impatto significativo in termini di mortalità, ospedalizzazioni e sostenibilità del sistema sanitario. In questo contesto, le aziende sanitarie regionali hanno progressivamente avviato percorsi e iniziative volte a rafforzare l'integrazione tra ospedale e territorio, il coordinamento multidisciplinare e la presa in carico del paziente complesso, anche alla luce dell'evoluzione organizzativa prevista dal Dm 77. "Ora la priorità è mettere a sistema queste risorse e costruire una rete capace di seguire il paziente cronico nel tempo per prevenire le complicanze e garantire la stessa qualità dell’assistenza dai grandi centri urbani ai territori più periferici", ha concluso Maisano.