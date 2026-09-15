(Adnkronos) - Il rapper statunitense Macklemore è stato escluso dalle restanti tappe del 'Loop Tour' di Ed Sheeran negli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni pubbliche sul conflitto in corso a Gaza. Durante l'esibizione del 4 settembre al MetLife Stadium, nel New Jersey, l’artista aveva espresso solidarietà al popolo palestinese: "Una delle ragioni principali per cui ho voluto fare questo tour è stata quella di poter salire su stadi come questo e pronunciare due parole che mi stanno molto a cuore: 'Palestina libera'. Voglio che queste parole siano forti e chiare, in modo che le persone, da Gaza fino alla Cisgiordania occupata, sappiano che non ci siamo dimenticati di loro", aveva detto dal palco, prima di eseguire 'Hind's Hall', accompagnato da immagini della distruzione a Gaza. Il brano è dedicato ai manifestanti filo‑palestinesi che occuparono un edificio della Columbia University dopo l’uccisione di Hind Rajab, al centro del film 'La voce di Hind Rajab' di Kaouther Ben Hania.

La presa di posizione del rapper ha spinto l'Israeli American Council a lanciare una petizione per chiedere l’esclusione dell'artista dal tour sostenendo che quello di Sheeran "sarebbe dovuto essere un concerto, non è un comizio politico o una protesta". Secondo l’organizzazione, "il punto non è se Macklemore abbia il diritto di esprimere opinioni politiche, ma su dove vada tracciato il confine quando un artista di apertura utilizza una piattaforma concertistica globale per veicolare un’agenda politica di parte".

Messina Touring Group, promotore delle date statunitensi del 'Loop Tour', ha confermato la decisione in una nota rilasciata a 'Rolling Stone': "In qualità di promotori dei concerti del 'Loop Tour' di Ed Sheeran negli Stati Uniti, siamo stati informati dalle venue delle prossime date che non permetteranno lo svolgimento di un concerto con Macklemore in scaletta, il che comporterebbe la cancellazione del tour e avrebbe un impatto su centinaia di migliaia di fan. Dopo aver discusso con le parti interessate, Macklemore non si esibirà nelle restanti date di supporto".

Lo stesso Macklemore sui social ha confermato la rottura con Sheeran e ribadito la sua vicinanza ai palestinesi: "Ed Sheeran mi ha detto che le parole ‘Palestina libera’ e la bandiera palestinese ferivano molte persone. Gli ho risposto che se quelle parole risultavano più offensive dell’uccisione di decine di migliaia di bambini palestinesi per mano di Israele, allora c’era una profonda spaccatura tra il mio punto di vista e quello di quelle persone. Lui non è riuscito ad andare oltre il suo ‘non prendo posizioni’", scrive il rapper, confermando quindi di essere allontanato dal tour dell'amico e collega.

"E capisco perché la gente non lo faccia. Prendere posizione può costare caro. Soldi, contratti pubblicitari, sponsorizzazioni, festival, spettacoli privati, relazioni e accesso. Io ho perso tutte queste cose. Ma non esiste una posizione neutrale tra l'oppressore e l'oppresso. Quando una parte ha le bombe e un sostegno finanziario e militare illimitato da parte dell'America, rifiutarsi di schierarsi non ti lascia nel mezzo".

"Non avevo bisogno - su legge ancora sui social - di fare 10 date con Ed Sheeran, me ne sono bastate due: due occasioni per stare davanti a 90mila persone e pronunciare quelle parole che, in qualche modo, sono diventate troppo pericolose da dire. Ma se quelle parole mi sono costate il palco, riportando l’attenzione sulla Palestina, allora questo è stato il tour di maggior successo a cui io abbia mai partecipato”.