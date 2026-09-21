L'Università di Sassari partecipa alla Notte europea dei ricercatori - Notizie

Il 24 e 25 settembre l'Università di Sassari torna a partecipare a Sharper, la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, iniziativa promossa dalla Commissione europea nell'ambito delle azioni Marie Curie.Sassari è tra le 13 città partner del progetto, che propone mostre, laboratori, spettacoli e incontri per avvicinare il pubblico alla ricerca.Il programma delle giornate è stato illustrato oggi dal rettore, Gavino Mariotti, la responsabile dell'ufficio Terza missione e Placement dell'ateneo, Paola Murru, e il prorettore, Andrea Fausto Piana.Il cuore della manifestazione sarà il piano terra del Padiglione Tavolara. Il 24 settembre, alle 9.15, il rettore Gavino Mariotti inaugurerà i 23 stand dei dipartimenti universitari e degli enti di ricerca e formazione del territorio dove docenti, studenti e animatori scientifici proporranno esposizioni ed esperienze pratiche. Le mattinate saranno riservate alle scuole (più di mille adesioni registrate da tutta la Sardegna); venerdì pomeriggio l'accesso sarà aperto a famiglie e cittadini.L'aula magna della sede centrale, in piazza Università, ospiterà gli incontri divulgativi. Il 24 settembre, dalle 16 alle 17, si terrà la tavola rotonda della Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari, dal titolo "Prendersi cura attraverso la conoscenza". Il 25, dalle 8.30 alle 10.30, i dipartimenti di Medicina, Chirurgia e Farmacia e di Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali guideranno le scuole in un "Viaggio nel corpo umano", dal cervello all'invisibile fino alla ricerca contro l'antibiotico-resistenza.La manifestazione si chiuderà venerdì 25 settembre alle 20.15, sempre in aula magna, con l'intervento del fisico teorico e divulgatore scientifico, Riccardo Azzali, "Le cose che non mi fanno dormire la notte".Il calendario comprende anche lo spettacolo "Studi su Salomè", il 23 settembre alle 20 al Nuovo Cineteatro Astra,...

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