Lucy la prima vittima dell’anno sulla pericolosa strada provinciale 49

Ieri l’incidente. “È stata investita di prima mattina, sicuramente camminava sul ciglio della strada ed è stata presa in pieno”, ha commentato Deiana. “Pesava 20 chili, perciò non è da escludere che abbia procurato dei danni all’auto che l’ha investita. In ogni caso non c’è stato niente da fare”.

“Lucy era una cagnolina molto amata. I suoi colori ricordavano quelli dei rottweiler ed era davvero dolcissima”, ha spiegato Anna Rita Deiana, responsabile dell’Associazione Nazionale Tutela Animali di Terralba. “Faceva parte di un gruppo di cagnolini che stazionano nell’ex – Cema, la fabbrica di amianto di Marrubiu ormai abbandonata. Aveva avuto otto cuccioli, che, non avendo trovato una famiglia, sono finiti tutti nel canile di Silì. Lei è stata sterilizzata grazie a una raccolta fondi, non ha trovato una famiglia. È rimasta dunque libera e in molti si prendevano cura di lei”.

Visti i numerosi incidenti in quel tratto della carreggiata, i volontari animalisti del Terralbese rinnovano l’appello per l’installazione di dissuasori di velocità.

La strada provinciale 49 per Marrubiu ha fatto la prima vittima del 2024: investita ieri, non ce l’ha fatta la cagnolina Lucy, una randagia molto amata.

Quel tratto di strada è molto problematico. “Si tratta di un rettilineo: da un lato si immettono delle strade di campagna, dall’altro c’è la pista ciclabile, ben illuminata”, ha aggiunto la responsabile. “Non risulta essere una strada buia: il problema è che si corre davvero troppo. Oltre ai tanti cani investiti e animali investiti, ci sono comunque i pericoli derivanti dal sostenere delle velocità così elevate. Il rischio di uscire fuori strada è molto alto”.

La Sp 49, non è l’unica strada pericolosa: nel novembre scorso gli animalisti dell’Anta avevano denunciato una situazione analoga nella strada provinciale 126, tra Terralba e San Nicolò d’Arcidano. “Quella è anche peggio, soprattutto perché è completamente buia”, ha continuato Deiana. “Nel novembre scorso in una sola giornata abbiamo dovuto fare quattro interventi di soccorso a svariati animali, investiti o in difficoltà”.

Per questo motivo nei mesi scorsi l’Anta ha scritto all’Unione dei Comuni del Terralbese per sollecitare degli interventi. “Sappiamo che non dipende dai Comuni, in quanto si tratta di una provinciale, ma continuiamo a sperare che facciano qualcosa, nonostante non abbiamo ricevuto una risposta”, ha concluso Deiana. “Siamo sicuri che dei dissuasori o degli autovelox potrebbero convincere tanti ad andare più piano ed evitare altri incidenti”.