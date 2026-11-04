Love Sharing Festival, 11/a edizione dedicata ad Aldo Capitini e Danilo Dolci - Notizie

Un'amicizia nata da un gesto di solidarietà, due percorsi intellettuali e civili che hanno contribuito a dare forma al pensiero nonviolento italiano e una domanda che attraversa il presente: come costruire relazioni e comunità capaci di riconoscere e contrastare la violenza nelle sue diverse manifestazioni? Da questi interrogativi prende avvio l'11/a edizione del Love Sharing Festival, in programma a Cagliari dal 5 novembre al 4 dicembre, con il titolo Capitini e Dolci: voci da un'amicizia.Ideato e organizzato da Theandric Teatro Nonviolento, con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu e la consulenza scientifica di Salvatore Deiana, ricercatore di Pedagogia generale e sociale all'Università di Cagliari, la rassegna torna a proporre un percorso nel quale il teatro incontra la ricerca, l'educazione e la riflessione civile. Il programma si sviluppa attraverso incontri pubblici, reading multiculturali, spettacoli e attività formative rivolte anche al mondo universitario e scolastico, con il Teatro Sant'Eulalia come principale sede della manifestazione.Il filo conduttore dell'edizione è il rapporto tra Aldo Capitini e Danilo Dolci, figure centrali nell'elaborazione e nella diffusione della cultura nonviolenta. La loro relazione prese avvio nel 1952, quando Capitini scrisse a Dolci durante il suo primo digiuno in Sicilia. Da quel gesto di solidarietà nacque un confronto intellettuale e umano che avrebbe trovato nella partecipazione, nell'educazione e nella trasformazione dei rapporti sociali alcuni dei suoi riferimenti fondamentali. La ricerca politica e pedagogica di Capitini e l'esperienza della maieutica reciproca di Dolci diventano così il punto di partenza per interrogarsi sulle forme del dominio, sulle responsabilità individuali e collettive e sulle possibilità di costruire una società fondata sull'ascolto e sulla cooperazione.Il programma prende il via giovedì 5 alle 18 con Günther Anders. Per agire prima che sia troppo tardi, incontro con Arnaldo Scarpa...

Leggi tutto su Ansa Sardegna