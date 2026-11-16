L'Orto botanico di Cagliari compie 160 anni e apre 2 nuove collezioni - Notizie

L'Orto botanico dell'Università di Cagliari ha compiuto 160 anni e li ha festeggiati inaugurando due nuove collezioni, quella degli Iris acquatici e quella delle Bromeliacee (piante tropicali), con un'apertura straordinaria al pubblico di lunedì.Il compleanno cadeva il 15 novembre, nel 1866 l'Orto fu inaugurato dal fondatore Patrizio Gennari. La collezione di Iris è stata inserita nella Fontana Pampanini, nella parte alta dell'Orto, al confine con l'anfiteatro romano, e aumenta la diversità di idrofite delle vasche. "Avevamo solo due specie, con questa collezione arriveremo oltre le 20", spiega Gianluca Iretti, responsabile del coordinamento tecnico. In questa stagione le fioriture non sono visibili, ma i visitatori sono invitati a tornare in primavera. Le Bromeliacee, in gran parte originarie delle aree subtropicali e tropicali americane, sono piante che vivono bene all'ombra, e per questo adatte a un Orto coperto da grandi alberi per quasi cinque ettari. Molte si sono adattate all'aperto, nonostante le basse temperature invernali non siano gradite alla maggior parte delle specie. "Pensiamo al ciuffo dell'ananas, che è una bromeliacea", ricorda la direttrice Annalena Cogoni, citando anche le tillandsie, oggi molto diffuse come piante d'appartamento. L'iniziativa nasce anche dalla donazione delle figlie di Zacchedu Piras, appassionata botanica iscritta alla Società botanica italiana, sezione sarda, che ha collaborato a lungo con l'istituto."Un orto dinamico, che è cresciuto tanto e continua a crescere", sottolinea Cogoni, che rivendica il ruolo di punto di riferimento per la città: l'Orto supporta la realizzazione di orti urbani di quartiere, che mettono in contatto anziani, adolescenti e bambini, nel solco dell'ortoterapia. Resta la sfida della cura: "Le piante vivono centinaia d'anni, noi no: serve il turnover del personale". I festeggiamenti proseguiranno a dicembre con eventi culturali, tra cui un incontro sul film documentario "Eva Mameli Calvino. La...

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