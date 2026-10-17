Longevità, a Tokyo il modello sardo dialoga con quello di Okinawa - Notizie

Si è svolta nella sede della United Nations University, nel quartiere di Shibuya a Tokyo, la quinta edizione di MeDiet Japan 2026, il simposio internazionale su longevità e benessere promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (Iccj). L'iniziativa, nata nel 2021 per valorizzare la dieta mediterranea in Giappone e in Asia, si propone oggi come piattaforma su salute e stili di vita sostenibili, e prevede un ampio confronto tra specialisti di nutrizione, medicina dello stile di vita, geroscienza, genetica, scienze dello sport e scienze sociali. Quest'anno il titolo è "Longevità - il modello italiano e sardo nel dialogo globale": al centro l'invecchiamento in salute, con un confronto tra la Sardegna e Okinawa, entrambe considerate "Blue Zone", aree con un'elevata concentrazione di centenari.Il tema assume un rilievo particolare nel 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, due Paesi che figurano tra quelli con la speranza di vita più alta al mondo. Tra i relatori Valter Longo, direttore del Longevity Institute della University of Southern California e ideatore della dieta mima-digiuno, intervenuto in collegamento.Presenti inoltre María Blasco, studiosa di telomeri ed ex direttrice del Cnio di Madrid, Bradley Willcox, responsabile dell'Okinawa Centenarian Study, e Héctor García, coautore del bestseller "Ikigai". Quattro i panel, dedicati a genetica e neuroscienze, nutrizione e microbiota, legami sociali, movimento e biologia cellulare. Longo ha sottolineato come l'integrazione tra ricerca scientifica, nutrizione e prospettive culturali diverse sia essenziale per comprendere la longevità in salute, e come approcci alimentari basati sulle evidenze possano contribuire a vivere più a lungo e meglio. Accanto al piano scientifico, quello economico.La Regione Sardegna partecipa con una collettiva di imprese agroalimentari, che hanno incontrato importatori e operatori giapponesi in sessioni B2B, con l'obiettivo di tradurre il prestigio...

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