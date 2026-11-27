(Adnkronos) - Dal caro carburanti alle elezioni passando per il ddl caccia al ruolo dell'Italia in Europa. Questi alcuni degli argomenti affrontati dal ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida oggi al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks'. A intervistarlo il direttore dell'agenzia Davide Desario.

Contro il caro carburanti "siamo intervenuti immediatamente. Continueremo a intervenire. Intanto partiamo dal presupposto che il caro carburante cresce a causa di eventi sui quali purtroppo l'Europa non riesce a intervenire. Oggi l'Europa è spettatrice più che protagonista e questa è la prima correzione che va fatta anche in termini di programmazione, per avere un'Europa che non punta a vessare i nostri imprenditori, ma a rendere competitivi i nostri settori e a sviluppare le nostre potenzialità dal punto di vista economico. Quando il carburante è cresciuto, siamo intervenuti immediatamente con il 20% di credito d'imposta a favore delle aziende agricole e delle aziende della pesca", ha affermato all'Adnkronos Lollobrigida. "Abbiamo sommato a questo un altro intervento molto rilevante che permette di incidere sul maggior costo fino a 45 centesimi - ha aggiunto - abbiamo coinvolto le regioni, aiutando anche quelle regioni che non avevano fondi in bilancio, con una richiesta che stiamo portando avanti in Europa e che permetterà di liberare ulteriori risorse fino a 300 milioni per aiutare il settore a sostenere i costi di produzione più alti, sia nel settore riguardo al carburante, sia per quanto riguarda i fertilizzanti".

"Alle prossime elezioni mi ricandido", ha poi annunciato, aggiungendo: "Ci mancherebbe, continuiamo a lavorare". "I governi devono arrivare alla fine naturale", ha affermato sottolineando che la "soglia del 42% è raggiungibile: mai esecutivi di compromesso".

"Oggi il nostro governo, quello di Giorgio Meloni, è il governo che si è caratterizzato per ricollocare l'agricoltura al posto che merita, al primo posto, come custodia del territorio e garanzia di sicurezza alimentare. Oggi siamo il governo che più ha investito nella storia della Repubblica, sull'agricoltura continuiamo a farlo", ha affermato il ministro sottolineando: "L'ultimo disegno di legge approvato è stato il 'Coltiva Italia', senza voti contrari" e "in questo momento di effervescenza politica non avere voti contrari significa sostanzialmente condivisione di tutto il Parlamento".

"Ogni giorno è complesso perché siamo in una fase della storia che forse difficilmente ricordiamo, almeno dal 2000 a oggi, la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina piuttosto che l'attentato del 7 ottobre in Israele, le reazioni di Israele, Hormuz, le dinamiche sregolate dal 2019 che hanno messo in discussione le regole del Wto, quindi gli accordi di carattere commerciale che mettono in condizione di concorrere con nazioni nelle quali non c'è alcun rispetto delle regole che noi consideriamo civili, pensate alla Cina o ai nostri amici ed alleati statunitensi che ogni tanto inventano qualche nuovo dazio sul quale dover discutere. Abbiamo affrontato sfide difficili", ha sottolineato Lollobrigida aggiungendo: "Al momento io do un dato positivo rispetto al sistema che ci viene riconosciuto dagli stakeholders principali, dalle associazioni agricole come dalle associazioni di categoria: siamo una super potenza dell'agroalimentare, quindi ogni volta che arriviamo io mi sento insoddisfatto del record, ne voglio un altro. Rispetto all'aspettativa che dobbiamo avere noi italiani, non puoi essere mai soddisfatto, però cose particolarmente complicate le abbiamo affrontate".

"Rispetto alle previsioni catastrofiche che la nostra opposizione faceva in campagna elettorale nel 2022 - dicevano che saremmo stati isolati in Europa - oggi guidiamo le strategie europee", ha detto ancora. "La politica agricola comune venne inserita all'inizio degli anni '60, seguendo i principi contenuti nei Trattati di Roma - ha spiegato il ministro - in cui l'agricoltore era custode del territorio, oltre che della sicurezza alimentare e si immaginò di pianificare in termini strategici in Europa delle politiche di sostegno e di incentivo agli agricoltori a restare al loro posto per continuare a produrre, specie nelle aree interne. Questo obiettivo è stato raggiunto incentivando in maniera molto importante, nel primo bilancio circa il 50% dei fondi europei venivano destinati all'agricoltura, poi sono sempre scesi. La proposta della Commissione iniziale tagliava del 22% le risorse per la politica agricola comune nei prossimi 7 anni".

"L'Italia si è frapposta in maniera decisiva e c'è stata una correzione che permette all'Italia di recuperare 9 miliardi tolti e per la prima volta ottenere più di quanto c'è stato nel settennato precedente, oltre 1 miliardo. Negli ultimi giorni la Francia segue l'esempio dell'Italia - ha sottolineato - Oggi l'Italia non è più quella che segue e guarda quello che fanno Germania e Francia, ma l'Italia dà un indirizzo e una linea. Io credo che a memoria d'uomo non si ricordi un primo ministro italiano mettere al primo posto l'agricoltura tra gli obiettivi strategici della bilancio europeo. E quindi è un risultato importantissimo e fa comprendere quanta attenzione c'è verso il settore primario".

"Non ho mai pensato di fare il sindaco di Roma, io sono di Subiaco", ha risposto il ministro, facendo una battuta, a una domanda sull'ipotesi di candidarsi a sindaco di Roma.

"Riandrò al derby" Lazio-Roma del 13 dicembre "per la prima volta" dopo molto tempo. "Questa Lazio funziona" e sta dando "grandi soddisfazioni". La contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito è "legittima" ma "ci sono altri modi per contestare" e "vedere l'Olimpico vuoto non mi piace".