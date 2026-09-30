Logistica, Brt entra nel consiglio direttivo di Alis
“Accogliamo con grandissimo orgoglio l’ingresso di Brt nel Consiglio dei Soci di Alis, un momento particolarmente significativo per la nostra Associazione. Diamo infatti il benvenuto a una delle realtà più importanti e autorevoli nel panorama della logistica e del trasporto espresso, un’azienda che da quasi un secolo contribuisce concretamente alla crescita del tessuto economico nazionale attraverso servizi efficienti, innovativi e sempre più sostenibili. La presenza di Brt rafforza ulteriormente la rappresentatività e il valore della nostra rete associativa, che continua ad ampliarsi coinvolgendo operatori di eccellenza capaci di generare sviluppo, occupazione e competitività. Siamo convinti che il contributo di BRT potrà favorire nuove ed importanti opportunità di confronto e collaborazione tra gli associati, accompagnando le imprese nelle sfide legate alla trasformazione digitale, all’evoluzione dei modelli distributivi e alla transizione sostenibile. L’adesione di BRT conferma inoltre la capacità di ALIS di attrarre protagonisti di primo piano della logistica, dei trasporti e dei servizi, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per la crescita del Sistema Paese e per la promozione di una mobilità delle merci sempre più efficiente, moderna e sostenibile”. Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, annuncia l’adesione di Brt, che entra nel Consiglio dei Soci dell’Associazione.
Fondata nel 1928, Brt è oggi il punto di riferimento nei servizi espressi con soluzioni affidabili e innovative per imprese e persone, connettendo l’Italia, l’Europa e il resto del mondo, guidando una crescita sostenibile attraverso un cambiamento trasformativo. Grazie a una presenza capillare, Brt può contare su oltre 200 filiali, una rete di oltre 12.400 punti di ritiro BRT-fermopoint e locker, hub logistici distribuiti su tutto il territorio nazionale e una capacità operativa che le consente di gestire spedizioni in Italia, in Europa e nel resto del mondo. L’azienda movimenta ogni anno circa 220 milioni di spedizioni ed è parte di Geopost, leader europeo del settore delivery, che opera attraverso una rete internazionale composta da oltre 150.000 punti di ritiro e più di 55.000 professionisti. Negli ultimi anni BRT ha inoltre rafforzato il proprio impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, disponendo di oltre 1.200 veicoli elettrici ed investendo nella digitalizzazione dei processi, nello sviluppo di soluzioni per l’e-commerce e nella progressiva decarbonizzazione delle attività.
“L'ingresso nel Consiglio dei Soci di Alis rappresenta per Brt un’importante opportunità per contribuire attivamente al confronto sul futuro della logistica e dei trasporti. Condividiamo con l’Associazione l’impegno a promuovere un settore sempre più efficiente, innovativo e sostenibile, in grado di supportare la competitività delle imprese e lo sviluppo dei territori. Come operatore che ogni giorno connette aziende e mercati in Italia e nel mondo, riteniamo fondamentale favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori della filiera per affrontare le trasformazioni in corso e coglierne le opportunità. Siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza e la dimensione internazionale di Geopost al servizio di una visione comune orientata alla crescita e all’innovazione del settore”, dichiara Stefania Pezzetti, Ceo Brt.
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