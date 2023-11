Lo chef con la passione dell’arte e della modellistica: Emanuele Pischedda e i suoi presepi in polistirolo

Fordongianus

L’ultima creazione è un omaggio al suo paese d’origine, Fordongianus, e sarà esposta

La passione per l’arte e il disegno continuano ad esser una costante nella vita di Emanuele Pischedda, cinquantenne, originario di Fordongianus.

Di professione fa lo chef capo partita e spesso, per esigenze lavorative va a fare la stagione fuori provincia, quest’anno a Santa Teresa di Gallura; altre volte anche nella penisola o direttamente all’estero. Nel suo tempo libero, però, Emanuele ama dedicarsi anima e corpo a quella che ritiene la sua prima passione: l’arte della modellistica.

Tutt’oggi continua a realizzare, nel laboratorio improvvisato di casa sua, diverse opere. Perlopiù miniature che si ispirano principalmente al suo paese d’origine e che sono tutte realizzate in polistirolo e polistirene.

Modelli questi che riproducono, con fattezze e dettagli precisi, monumenti storici di Fordongianus ma non solo, anche chiese o tutto ciò che colpisce la sua attenzione.

“L’ispirazione la prendo dalla realtà che mi circonda”, spiega Emanuele Pischedda, “mi guardo attorno e se qualcosa ha destato la mia attenzione, come torno a casa subito nasce l’esigenza di realizzarla. La scelta di usare il polistirolo è data dal fatto che, rispetto alla pietra o altri materiali, risulta esser chiaramente più leggero e malleabile. Il compensato in legno, invece, lo uso per realizzare le porte, infissi e piccoli elementi o dettagli”.

Una passione questa per la modellistica che ha potuto sviluppare, completamente da autodidatta, anche grazie alla possibilità di viaggiare e conoscere tanti luoghi diversi per via del suo lavoro da chef.

“Negli anni”, racconta sempre Emanuele Pischedda, “ho avuto modo di conoscere diverse persone che come me condividevano la passione della modellistica artistica e non solo della cucina. Fondamentale per la mia formazione anche l’incontro sette anni fa a Napoli, con i noti maestri d’arte, i fratelli Capuano, famosi per i loro presepi di San Gregorio Armeno e che mi hanno dato preziosi consigli”.

Consigli e suggerimenti che sono tornati utili all’artista e chef di Fordongianus anche nella realizzazione della sua ultima opera: un presepe dedicato al suo paese e che riproduce la chiesa di San Lussorio e la storica Casa aragonese, situata in Pratza de Is Ballus.

“La preparazione di questo presepe mi ha visto impegnato per circa 46 giorni di lavorazione”, racconta sempre l’artista Emanuele Pischedda, “questo modello differisce leggermente dai due siti per questioni di spazio, ma ho cercato di rappresentarli nel modo più verosimile possibile. Utilizzo inoltre polveri e colori totalmente naturali o presi da materiali facilmente reperibili in casa. Ad esempio, ho utilizzato per i colori di fondo della tempera bianca mischiata al semolino”.

Il presepe, ispirato alla trachite di Fordongianus, sarà esposto fuori dalla casa di Emanuele Pischedda, in via Umberto I al civico 55, a Fordongianus, partire dall’8 dicembre e per tutto il periodo natalizio. Invece, un altro modello di presepe, realizzato tempo fa, sarà esposto nel bar della piazza centrale del paese.