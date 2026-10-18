(Adnkronos) - Un drone sospetto è entrato nella mattina di oggi, domenica 18 ottobre, nello spazio aereo della Lituania, facendo scattare l'allerta che ha portato al decollo di due eurofighter italiani impegnati nella missione Air Policing della Nato, come ha confermato un ufficiale dell'Alleanza Atlantica.

"Possiamo confermare che due Eurofighter italiani sono decollati oggi in risposta a un drone nello spazio aereo lituano", ha dichiarato l'ufficiale della Nato aggiungendo che "è in corso un'indagine e la Nato rimane in stretto contatto con le autorità lituane. La Nato - conclude - è pronta e in grado di reagire a ogni potenziale minaccia, 24 ore su 24, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere i nostri popoli".