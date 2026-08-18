Litiga con la fidanzata, poi accoltella il padre di lei che prova a difenderla: 22enne arrestato a Piombino

(Adnkronos) - Ha aggredito la fidanzata durante una lite e, quando è intervenuto il padre della giovane, lo ha colpito con tre fendenti, ferendolo al torace, all’addome e all’inguine. Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri di Piombino (Livorno) con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto nella notte di due giorni fa in un parcheggio del centro di Piombino (Livorno). L’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piombino è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di alcuni cittadini, che avevano sentito urla e rumori provenire dalla strada.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vicenda sarebbe iniziata con una discussione tra il 22enne e la fidanzata. La lite sarebbe rapidamente degenerata e il giovane avrebbe assunto un comportamento aggressivo, arrivando anche a danneggiare l’automobile della donna. La fidanzata avrebbe quindi chiesto l’intervento del padre. Quando l’uomo è arrivato sul posto, tra i due sarebbe nata una nuova discussione. In pochi istanti il 22enne avrebbe estratto un coltello e colpito il padre della ragazza con tre fendenti.

I carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce del giovane e lo hanno rintracciato poco dopo. Secondo quanto riferito dall’Arma, il 22enne aveva ancora con sé il coltello utilizzato nell’aggressione, che sarebbe stato trovato con tracce di sangue e posto sotto sequestro. I militari hanno quindi effettuato gli accertamenti sul luogo della lite, repertando tracce ed elementi ritenuti utili alle indagini e raccogliendo le testimonianze delle persone presenti.

Il giovane è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere di Livorno. Lunedì mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, si è svolta l’udienza di convalida. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il 22enne la custodia cautelare in carcere.