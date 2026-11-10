L'Italia contemporanea nello sguardo di fotografi di seconda generazione - Notizie

"Sguardi plurali sull'Italia plurale" attraverso gli scatti di giovani autori under 35 di seconda generazione o con background migratorio. Il Carbonia Film Festival accoglie la prima nazionale di una mostra fotografica itinerante che sarà allestita dall'11 novembre, vernissage alle 18, e fino al 18 al Museo del Carbone nella Grande Miniera di Serbariu. Poi arriverà a Bologna, Milano e Torino.In esposizione i tre progetti vincitori del concorso nazionale che ha coinvolto, attraverso una call, 23 fotografi nati in Italia, altri arrivati molto piccoli o giovani, alcuni sono rifugiati, altri cittadini italiani, altri ancora in attesa di diventarlo. Sono stati invitati a raccontare l'Italia contemporanea da prospettive capaci di mettere in discussione narrazioni dominanti e stereotipi culturali. In mostra Grana Beldia, progetto della vincitrice, Ariman Scriba, fotografa italiana di origini marocchine, presente al festival, accanto a Intreccio di Davide Abbas Pour e Mare di Ricardo Aleodor Venturi. Nel percorso anche le due menzioni speciali, le installazioni Paesaggio Nostrano di Shuai Peng e AlfMabrook di Jasmine Barri. Attraverso le loro fotografie emergono racconti che intrecciano esperienze personali, vissuti familiari e riferimenti culturali plurali.Sguardi Plurali è promosso dal Csc Carbonia della Società Umanitaria, Memory Lab - Centro di ricerca del Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e Fieri, in collaborazione con Arci nazionale e Associazione Zona. La nuova identità grafica è curata da Lilia Di Bella; l'allestimento ha potuto contare sulla consulenza curatoriale di Andrea Tinterri e Marco Trulli. "Ho trovato significativo che la call fosse aperta a persone con background migratorio: spesso non abbiamo accesso agli stessi strumenti, alle stesse opportunità e agli stessi spazi di racconto - ha detto Ariman Scriba -, eppure le nostre voci fanno parte della pluralità italiana e meritano di essere ascoltate, non...

Leggi tutto su Ansa Sardegna