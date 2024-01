Marrubiu

Soddisfatti i sindaci Luca Corrias e Manuela Pintus

“La notizia della conservazione dell’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo di Marrubiu-Arborea, formalizzata dalla Giunta regionale in applicazione della deroga stabilita col decreto Milleproroghe, ci solleva e ci rassicura”. È quanto hanno dichiarato il sindaco di Marrubiu Luca Corrias e la sindaca di Arborea Manuela Pintus.

“Si ricorda, infatti, che la decisione preliminare della Giunta regionale”, vanno avanti i primi cittadini, “era arrivata pochi giorni prima di Natale, indicando l’ipotesi di accorpamento del nostro Comprensivo con quello di Terralba, decisione che non ci vedeva d’accordo in quanto – come rimarcato in una nota dettagliata da noi inviata alla Regione Sardegna – le caratteristiche delle nostre scuole evidenziano numeri che in realtà legittimano l’autonomia con riguardo ai principali parametri di riferimento, quali il numero totale degli alunni e dei plessi, le peculiarità di Marrubiu (comune montano) e l’importante estensione territoriale da cui consegue il quotidiano impegno degli alunni e rispettive famiglie per raggiungere gli istituti scolastici. Non è superfluo ricordare, inoltre, che già in passato (a.s. 2013-2014) il territorio vide la soppressione dell’autonomia scolastica di Arborea e il suo accorpamento a quella di Marrubiu, sperimentando per altro la direzione in reggenza nel corso precedente anno scolastico (2022-2023)”.