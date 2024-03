L’Inps cerca medici specialisti per gli accertamenti: cinque posti anche a Cagliari

Cagliari

Tutte le informazioni per partecipare alla selezione



L’Inps deve selezionare 129 medici specialisti da impiegare con modalità di lavoro autonomo nelle attività delle ex Commissioni di verifica del MEF: cinque dei posti disponibili sono per la sede di Cagliari.

Per il capoluogo sardo si cercano specialisti in Medicina legale, Psichiatria, Medicina del lavoro, Neurologia e Medicina interna.

I professionisti selezionati si dovranno occupare dell’accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro del personale delle amministrazioni statali; verifica dell’idoneità degli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità; accertamenti per titolari di pensioni di guerra, vitalizi per deportazione in campi di sterminio nazisti, perseguitati del regime fascista e decorati al valor militare, nonché per titolari di indennizzi e rimborsi per spese di degenza per infermità causate da servizi nella polizia locale.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere inviata per via telematica entro le 14 del 27 marzo, sulla sezione dedicata del sito Inps. Per l’accesso sarà necessario utilizzare l’identità digitale.

Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili su questa pagina .

