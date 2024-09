Lingua blu, 3600 capi contagiati nell'Oristanese: 215 morti

Sono 3600 i capi contagiati e 215 gli animali morti, mentre si diffonde il virus della lingua blu negli allevamenti dell’Oristanese. “Anche se l’indice di mortalità è molto più basso rispetto allo scorso anno – ha esordito il dottor Enrico Vacca, direttore del Servizio di Sanità Animale della Asl 5 – oggi dichiariamo l’intero territorio provinciale zona di circolazione del virus sierotipo 3 (BTV3) della blue tongue e sullo stesso territorio verranno applicate le regole sul controllo delle movimentazioni dei capi per cercare di ridurre il diffondersi della malattia nelle greggi non ancora contagiate da questo sierotipo”. Negli ultimi mesi la lingua blu ha raggiunto 180 aziende, 3600 i capi contagiati su un totale di 66 mila capi presenti e 215 gli animali morti. Nel territorio provinciale l’intero patrimonio ovino è di 441 mila capi, divisi in 1890 aziende. “Lo scorso anno i focolai erano stati 138, ma con ben 2200 capi deceduti – ha riferito il dottor Vacca -. Quest’anno l’indice di mortalità è di appena l’0,3%. Nessun

