Libri: Sapori di lunga vita di Roberto Pili, nutrirsi ispirati dalla natura - Notizie

Ruota attorno alla Laguna di Santa Gilla, a Cagliari, Sapori di lunga vita, il nuovo libro di Roberto Pili, medico oncologo ed esperto di medicina dell'aging.Il volume si concentra su uno degli ecosistemi più importanti del Mediterraneo grazie alla sua straordinaria biodiversità ed estensione. Il libro sottrae la salute che genera lunga vita alla retorica dell'alimento miracoloso. Nessun «superfood», nessuna formula segreta. La salute capace di favorire una longevità naturale è il risultato di un sistema nel quale qualità del cibo, biodiversità, movimento, relazioni sociali, stagionalità interagiscono tra loro. E i luoghi privilegiati per comprenderne i meccanismi sono proprio quelli che, da millenni, uomini e donne hanno scelto per vivere.Dietro una zuppa, un pesce di laguna o un'erba spontanea si intravedono secoli di saperi tramandati oralmente. Santa Gilla diventa la matrice del racconto: un ecosistema nel quale acqua dolce e salata, pesca, agricoltura, saline e pascoli hanno sostenuto per millenni comunità capaci di trasformare le risorse naturali in cultura alimentare.Lo chef Aurelio Piano permette di riscoprire tecniche, originalità degli ingredienti, tempi e gesti della cucina tradizionale della laguna, il fotografo Massimo Usai, fissa nelle immagini paesaggi e impiattamenti. "In un'epoca segnata da cibi ultra processati, sedentarietà e stili di vita che contribuiscono alla crescente diffusione di malattie che interessano fasce sempre più giovani della popolazione - emerge dal libro - è crescente anche il bisogno di recuperare modelli nutrizionali sostenibili e maggiormente capaci di sostenere la salute".Ed è qui che il volume apre la sua prospettiva più originale: l'inizio di un percorso di studio più ampio sulle zone umide della Sardegna ma anche della Sicilia: due isole al centro del Mediterraneo nelle quali, per millenni, ecosistemi ricchi di biodiversità hanno incontrato civiltà, rotte...

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