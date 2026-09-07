Libri, musica e grandi storie: a San Gavino il Sanga Book Fest - Notizie

Oltre 20 ospiti, 18 appuntamenti tra libri, note, incontri e performance, preceduti dalle anteprime del 9, 10 e 11 settembre, dedicate al rapporto tra cinema e letteratura. Dal 25 al 27 settembre San Gavino Monreale accoglie il Sanga Book Fest.La corte di Casa Mereu, la via dei murales e il Mercato civico diventano spazio di dialogo tra letteratura, canzone d'autore, racconti intimi, performance e la memoria delle grandi storie del passato. Promosso dal Comune, con il coordinamento dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, si avvale della direzione artistica di Nicola Muscas. "La prima regola del Sanga Book Fest è stare bene insieme, uscire dai telefoni e ritrovarsi in piazza per ascoltare buone storie e bella musica - spiega Muscas - abbiamo immaginato una festa gratuita e popolare, aperta a lettrici e lettori di tutte le età, nella quale la leggerezza diventi uno strumento per raccontare anche le complessità del presente".Dal 25 settembre si entra nel vivo con protagonisti nomi di spicco del panorama nazionale e isolano. Alle 19.30 sono in programma gli incontri con le giornaliste Annalisa Cuzzocrea (venerdì 25), Marianna Aprile (sabato 26), e l'attrice Serra Yilmaz (domenica 27). Alle 20.15 le storie attraverseranno Tor Bella Monaca, Sarajevo e il Friuli con Emiliano Sbaraglia (venerdì 25), Elvira Mujčić e il giornalista e scrittore Gigi Riva (sabato 26) e Giada Messetti (domenica 27).Alle 21 spazio ai "Racconti con colonna sonora", performance dove letteratura e musica si intrecciano. Protagonisti Riccardo Atzeni e Arrogalla (venerdì 25), Flavio Soriga e Ivana Busu (sabato 26), Paola Pilia, Andrea Lai e Matteo Gallus (domenica 27). Alle 22 spazio a Dente (venerdì 25), Davide Toffolo (sabato 26), Valucre e Bobbi Marcs (domenica 27), in tre serate nelle quali il confine tra talk...

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