Libri e letteratura per riflettere sul presente al festival Pazza Idea - Notizie

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I libri e la letteratura, filo conduttore e strumenti di un percorso nella contemporaneità. Con il tema "Geografie Umane" ritorna a Cagliari dal 19 al 22 novembre Pazza Idea.Il festival firmato Luna Scarlatta, con direzione artistica di Mattea Lissia, in programma al Teatro Carmen Melis, giunge alla 15/a edizione. Un'occasione per interrogarsi sulle trasformazioni del presente attraverso incontri, panel, interviste, assoli e interludi d'autore, reading musicali, concerti, performance audiovisive, una mostra fotografica e quattro workshop tra poesia, giornalismo, filosofia, scienza, fotografia, musica e altre arti.Tra i fili che attraversano il programma, l'omaggio a Grazia Deledda, nel centenario del Premio Nobel per la Letteratura, e a Joyce Lussu; l'attenzione alla poesia e ai femminismi; il confronto sulle nuove generazioni, sulla scuola, sulle disuguaglianze e sulle tecnologie che modificano il nostro modo di vivere. Ad attraversare questi temi, anche grandi nomi del giornalismo.Voci e competenze diverse per leggere le trasformazioni sociali, le disuguaglianze, le esperienze delle donne e il rapporto tra cultura e tecnologia. Ospiti principali della nuova edizione sono Chiara Alessi, Marco Amerighi, Silvia Bencivelli, Lavinia Bianchi, Giovanna Botteri, Maria Grazia Calandrone, Filomena Campus, Ester Cois, Daria Corrias, Pietro Del Soldà, Paolo Di Paolo, Jolanda Di Virgilio, Tiziana Ferrario, Florinda Fiamma, Marcello Fois, Corrado Formigli, Paolo Fresu, Ilaria Gaspari, Vera Gheno, Damir Ivic, Matteo Lancini, Steve Lodder, Pietro Lussu, Fabio Magnasciutti, Piero Martin, Tomaso Montanari, Giorgio Poi, Antonio Prudenzano, Isabella Ragonese, Christian Raimo, Veronica Raimo, Saffronkeira e Amir B. Ash, Vanni Santoni, Marcus du Sautoy, Yari Selvetella, Massimo Sideri, Riccardo Staglianò, Pierluigi Vaccaneo, Marco Varvello, Giovanna Cristina Vivinetto, Francesco Zizola."Pensiamo alle geografie come passaggi, come possibilità di incontro e di trasformazione", ha detto Mattea Lissia nel presentare il festival. Iscrizioni, fino a esaurimento posti, all'indirizzo....

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