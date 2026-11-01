(Adnkronos) - Lutto nel mondo dei social network per la morte di Liam Fitzgerald, influencer statunitense, fitness coach e content creator, deceduto all'età di 29 anni in seguito a un incidente in moto. La notizia è stata diffusa sabato 31 ottobre dalla fidanzata, Jamie Lyn Rinaldi, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Fitzgerald è morto il 30 ottobre, intorno alle 2 del mattino, dopo aver riportato gravi lesioni nell'incidente.

«È con il cuore più pesante che condivido la devastante notizia della scomparsa di Liam, avvenuta in seguito a un incidente motociclistico il 30 ottobre, intorno alle 2», ha scritto Rinaldi, ricordando il compagno e il difficile momento che stanno attraversando familiari, amici e persone a lui vicine. Nel suo messaggio, la fidanzata ha spiegato che Fitzgerald aveva riportato «ferite gravissime» e che, nonostante i disperati tentativi di soccorso, non è stato possibile salvargli la vita. «Non ci sono parole per descrivere il dolore di questa perdita. È un momento incredibilmente difficile e straziante per tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene», ha aggiunto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente, né sulle modalità in cui si è verificato.

Liam Fitzgerald era una figura conosciuta nel panorama dei social media internazionali. Il suo profilo Instagram contava oltre un milione di follower, ai quali proponeva contenuti dedicati al fitness, allo stile di vita, alla moda e alla gestione delle finanze personali. Originario di Evansville, nel Wisconsin, aveva trascorso parte dell'infanzia nello Stato di Washington, prima di trasferirsi in Arizona a 18 anni e successivamente a Miami, dove si era stabilito a 24 anni. Nella città della Florida aveva sviluppato la propria attività professionale come personal trainer e consulente nel settore del fitness, offrendo anche programmi di allenamento individuali. Era inoltre attivo su OnlyFans, piattaforma attraverso la quale condivideva contenuti con i propri iscritti.

La passione per lo sport e per il mondo delle motociclette rappresentava una componente importante della sua presenza online. Fitzgerald pubblicava frequentemente immagini e video in sella alla propria moto, condividendo con i follower momenti della sua quotidianità e del suo stile di vita.

In un'intervista rilasciata nel febbraio 2026 alla rivista 'Inked', Liam Fitzgerald aveva raccontato il desiderio di utilizzare la propria esperienza per aiutare gli altri a raggiungere i loro obiettivi personali e professionali. «Voglio aiutare le persone a realizzare i propri traguardi, che si tratti di fitness o di costruire un marchio», aveva dichiarato.

La notizia della sua morte ha suscitato numerose reazioni sui social. Amici, colleghi e follower hanno lasciato messaggi di cordoglio sotto gli ultimi post pubblicati da Fitzgerald e sotto l'annuncio della fidanzata, ricordandone la generosità, la disponibilità e la capacità di motivare gli altri.

Tra i messaggi anche quello del fitness model JT Reinhard, che ha ricordato un proprio grave incidente in moto avvenuto a gennaio, sottolineando i rischi legati alla guida e la necessità di prestare attenzione sulla strada. Anche il content creator Austin Georgas ha voluto rendere omaggio all'amico, ricordando i momenti trascorsi insieme e descrivendolo come una persona capace di trasmettere energia positiva.

Nel suo ultimo messaggio, Rinaldi ha rivolto un appello a tutti coloro che seguivano Fitzgerald, chiedendo rispetto e riservatezza per la famiglia e per le persone più vicine al giovane influencer. «Tenete Liam, la sua famiglia, i suoi cari e tutte le persone che gli erano più vicine nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Vi chiediamo comprensione, affetto e privacy mentre affrontiamo questa perdita inimmaginabile», ha scritto. Un messaggio concluso con poche parole, cariche di dolore: «Riposa in pace, Liam. Ti vogliamo tantissimo bene».