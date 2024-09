lezioni dall'11 settembre in sedi alternative

Le lezioni nella scuola dell’infanzia di Cabras riprenderanno regolarmente mercoledì 11 settembre, ma non nella sede di via De Gasperi. L’amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Andrea Abis, sta collaborando strettamente con la dirigenza scolastica per garantire che i bambini e le bambine, che hanno un’età compresa fra i 3 e i 5 anni, possano tornare a scuola entro le date previste dal calendario nazionale. Per il mese di settembre, l’amministrazione continuerà con il metodo già sperimentato a fine giugno scorso, quando trasferì le classi nell’istituto di via Cesare Battisti. A partire dall’11 settembre, stabilirà l’utilizzo congiunto delle scuole primarie. Via Cesare Battisti a Cabras ospiterà cinque sezioni, mentre nella via San Paolo a Solanas frequenteranno le ulteriori due sezioni della scuola dell’infanzia. Il trasferimento nel plesso di via De Gasperi è previsto per il 1° ottobre, così che, terminati i lavori di ristrutturazione finanziati dal Pnrr, le aule possano essere allestite al meglio con gli arredi necessari per le attività educative e ludiche. “Intendo ringraziare il dirigente,

