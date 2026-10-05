"Oggi per noi è un giorno molto importante perché, dando la possibilità ai nostri ragazzi di svolgere non soltanto le attività didattiche ma anche, e soprattutto, le attività pratiche di tirocinio all’interno del policlinico veterinario Gregorio VII, prende avvio il completamento della nostra attività di formazione del corso di laurea in Medicina veterinaria. Questa esperienza consentirà loro di completare il percorso universitario affiancando alla didattica frontale tradizionale anche una componente operativa e di tirocinio estremamente significativa". Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, oggi a Roma, in occasione del via alle lezioni degli studenti del corso di laurea in Veterinaria dell’Ateneo, l’unico nel Lazio, presso il policlinico veterinario Gregorio VII.

Grazie a una partnership tra l’università e il policlinico, gli studenti del terzo, quarto e quinto anno potranno infatti continuare la propria formazione attraverso attività pratica e clinica nelle aule del presidio sanitario veterinario. “Per noi questo rappresenta il completamento di un approccio alla formazione che si basa su una vera e propria rete formativa, non limitata a ciò che viene fatto all’interno dell’università, ma caratterizzata dalla collaborazione con tanti altri soggetti e partner, che costituiscono i pilastri della formazione universitaria nell’ambito medico-veterinario - aggiunge Levialdi Ghiron - Il futuro dei ragazzi è sempre al centro dei nostri progetti di formazione e l’esperienza che faranno durante il tirocinio in queste strutture, tra cui il policlinico veterinario Gregorio VII, rappresenta per loro un’attività di formazione e di esperienza insostituibile, che porteranno con sé per tutta la loro vita professionale”.