Baressa

Coinvolti Usellus, Baressa, Pompu, Curcuris e Gonnosnò



Si anima il fine settimana in Marmilla. La mattina di sabato prossimo, 9 marzo, nelle scuole medie di Usellus si parlerà di emigrazione. L’appuntamento rientra nella rassegna “Chistionis” ed è organizzato dalla Biblioteca Gramsciana, con il sostegno del Comune e del Consorzio Due Giare. Sarà presente Ibrahima Lo con il suo libro “Pane e Acqua”.

Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana ha spiegato: “Ibrahima Lo è in Italia da pochi anni e ci è arrivato partendo dal Senegal, sopravvivendo ai lager libici e dopo che il gommone su cui viaggiava, con tante, troppe persone a bordo, è naufragato. Il libro non è un’inchiesta condotta da terze voci, ma la storia vera di chi è grato alla vita per averne ancora una e poterne scrivere, a partire dal ricordo della fame saziata a pane e acqua. È il racconto di chi ha rischiato di morire ripetutamente nella speranza di approdare a una terra promessa, l’Europa, e che – nonostante la meta venga raggiunta – deve farei i conti con il razzismo, lavori in nero e sottopagati e una nuova vita da costruire a partire dal niente. Ma quella di Ibrahima Lo è anche