Per gli italiani, migliorare la propria casa non è più soltanto una necessità funzionale, ma un autentico gesto di cura verso sé stessi e una ricerca di benessere quotidiano. Questa trasformazione trova conferma nelle evidenze emerse da Homeservatory 2026, il trend report sulla casa in Italia di Leroy Merlin, che racconta l’evoluzione dei bisogni abitativi. In primo luogo, resta centrale l’accessibilità economica: il 45% degli intervistati indica la spesa elevata come principale ostacolo alla realizzazione degli interventi sulla casa. A questa si affianca l’attenzione verso l’efficienza energetica: migliorare le prestazioni energetiche dell’abitazione è l’intervento considerato più importante dal 38% del campione guardando ai prossimi dieci anni. Infine, gioca un ruolo chiave l'innovazione tecnologica come dimostra l'aumento di interesse verso soluzioni smart e per il risparmio energetico. Al centro di questo scenario si posizionano le 'Marques Des Habitants' (Mdh), i marchi privati sviluppati e ingegnerizzati dal Gruppo Adeo, di cui Leroy Merlin fa parte. Queste linee celebrano oggi due decenni di innovazione, rappresentando il cuore di un modello industriale unico e di successo che, grazie al controllo della filiera, dall'ideazione allo sviluppo dei prodotti, consente di offrire soluzioni che coniugano qualità, innovazione e accessibilità economica. Con oltre 61.000 referenze commercializzate, generano 8 miliardi di euro di fatturato attraverso la rete di 1.300 punti vendita del Gruppo nel mondo, registrando un altissimo tasso di soddisfazione dei clienti pari al 91%. (VIDEO )

"Sviluppare le nostre 'Marques Des Habitants' è una precisa scelta strategica che da vent'anni ci permette di differenziare e arricchire in modo unico il valore della nostra offerta complessiva, presidiando la sua filiera produttiva. - dichiara Tiziana Mortarotti, Leader Brand & Marketing Intelligence di Leroy Merlin Italia - Grazie all'ecosistema del Gruppo Adeo, siamo in grado di rendere disponibili prodotti e soluzioni per ogni specifica esigenza abitativa, democratizzando l’accesso a qualità e avanguardia tecnologica”. Questo impegno verso i consumatori prende forma attraverso un portafoglio completo di quindici marchi, sviluppato dal Gruppo Adeo e proposto nei negozi Leroy Merlin per rispondere con competenza a ogni esigenza dell'abitare. Per dare vita e personalità agli interni, l'offerta spazia dalle soluzioni per la cucina di Delinia all'allestimento del bagno firmato Sensea; dell'ottimizzazione degli spazi attraverso i sistemi di contenimento Spaceo, fino alla cura di pavimenti e porte interne con Artens. L'atmosfera e il colore degli ambienti sono affidati alla decorazione d'interni e illuminazione Inspire e alle vernici Luxens.

Oltre al design e alle finiture, le Mdh presidiano anche l'efficienza strutturale ed energetica dell'abitazione: la domotica e l'impiantistica elettrica sono assicurate da Lexman, la climatizzazione e il trattamento dell'acqua da Equation, mentre Isoxa si dedica all'isolamento termico. I lavori di rinnovamento e la manutenzione quotidiana trovano invece un supporto pratico e sicuro nella ferramenta Standers, nei materiali per l'edilizia e la costruzione Axton e nell'affidabilità dell'utensileria Dexter. Infine, il mondo outdoor vive attraverso una triplice offerta: l'arredo giardino e le pergole di Naterial, i prodotti per la semina e la cura del verde Geolia, e le attrezzature motorizzate Sterwins per la manutenzione degli esterni.

Dietro l'ampiezza di questa offerta si cela un rigoroso approccio produttivo strutturato in cinque fasi. I team di Adeo sviluppano le soluzioni in collaborazione con partner industriali di eccellenza, testando all'interno di laboratori interni dedicati – chimici, elettronici e di performance – attraverso simulazioni di utilizzo intensivo e test pratici affidati direttamente a gruppi di consumatori. Il modello garantisce standard qualitativi omogenei a livello internazionale, mantenendo al tempo stesso un assortimento adattato per l'80% alle esigenze dei singoli mercati. Questa flessibilità permette a Leroy Merlin Italia di rispondere concretamente alle esigenze pratiche e ai nuovi bisogni abitativi delle famiglie, con un assortimento sempre calibrato sulle dinamiche del mercato italiano. Inoltre, curare internamente lo sviluppo dei prodotti consente di proteggere il potere d'acquisto dei consumatori, offrendo prodotti di qualità a prezzi accessibili. Questo processo si arricchisce oggi grazie alle potenzialità dell'intelligenza artificiale, integrata in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. L'Ia agisce come motore di innovazione: analizza automaticamente migliaia di recensioni per individuare immediati margini di miglioramento, ottimizza le performance di vendita e permette di prevedere l'evoluzione dei consumi, fornendo un prezioso supporto nel progettare soluzioni sempre in linea con l'evoluzione degli stili di vita dei consumatori.

Questa spinta continua verso l'innovazione si traduce nello sviluppo di soluzioni capaci di rispondere in modo funzionale e concreto ai bisogni quotidiani dei consumatori. A coronamento di questi vent'anni di ricerca, Leroy Merlin Italia lancia infatti il nuovo avvitatore senza fili Dexter, alimentato da un'inedita batteria al sodio (Sodium Technology). Sviluppato in partnership strategica con la startup Tiamat, questo utensile elimina totalmente la dipendenza da metalli rari, critici e dal complesso impatto estrattivo come il litio e il cobalto. Il risultato è uno strumento d'eccellenza, insignito del prestigioso Solar Impulse Efficient Solution Label. Accanto all’ efficienza, l'avvitatore garantisce una durabilità estrema nel tempo e una ricarica ultrarapida, pensata per ripristinare l'energia necessaria giusto nel tempo di un caffè. Una soluzione che dimostra come il modello MDH permetta di unire innovazione e prestazioni elevate a un investimento accessibile per il consumatore. Il nuovo utensile Dexter si inserisce in una più ampia visione aziendale, in cui l'innovazione deve sempre tradursi in soluzioni pratiche e gesti quotidiani. Lo dimostrano altre recenti soluzioni ideate per combattere gli sprechi domestici e generare un reale beneficio economico per le famiglie, come il soffione doccia Sensea Ecoflow, dotato di una dinamo idraulica integrata che mostra in tempo reale i consumi d'acqua senza l'ausilio di batterie, o i frontali cucina Delinia ReAdapt, che consentono di rinnovare l'estetica dei mobili esistenti senza sostituirne la struttura, offrendo così un'alternativa economicamente vantaggiosa a una ristrutturazione completa.

Celebrare i 20 anni delle Marques Des Habitants significa consolidare un grande traguardo industriale e rinnovare un patto di fiducia a lungo termine con i consumatori. In un mercato in profonda evoluzione, Leroy Merlin Italia e il Gruppo Adeo confermano la propria direzione strategica: continuare a democratizzare l'innovazione coniugando la qualità, efficienza e accessibilità economica, per restituire alle persone il piacere di vivere la propria casa, un ambiente progettato intorno al benessere di chi lo abita.