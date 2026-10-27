(Adnkronos) - L'annuncio di Enrico Mentana sul 23 dicembre come suo ultimo giorno alla conduzione del TgLa7 ha aperto tre fronti di indiscrezioni: quello sul futuro del giornalista fuori da La7, quello sulla successione alla guida del tg di La7 e quello di chi non crede che la trattativa con il gruppo di Urbano Cairo sia davvero definitivamente archiviata. Nei palazzi romani di La7, la direzione generale dell'emittente del gruppo Cairo Communication sulla Pineta Sacchetti e la sede del tg (e dei talk) di via Novaro, si è naturalmente iniziato a ragionare sull'eventuale post-﻿Mentana ma, nel silenzio delle fonti ufficiali, i rumors si concentrano al momento, più che sui nomi, su una riflessione intorno alla tipologia di direzione su cui la rete, che vive un momento di grande spolvero dal punto di vista degli ascolti (è constantemente terza rete in prime time praticamente da due anni), dovrebbe puntare: una direzione classica o una direzione affidata ad un direttore che sia anche un anchorman o anchorwoman?

I nomi che circolano in effetti appartengono a entrambe le categorie: si è parlato di Antonio Di Bella ma anche di Giovanni Floris (che i ben informati escludono categoricamente possa occuparsi del tg nel momento in cui 'DiMartedì' sta andando a gonfie vele), così come di alcuni volti interni al Tg, dai vicedirettori Andrea Pancani e Gaia Tortora all'inviata speciale Alessandra Sardoni. Quello che è certo è che per affrontare la non semplice sostituzione si vorrebbe puntare su un'idea forte, su un profilo ancora prima che su un volto noto.

Non meno appassionante è il mistero che circonda il futuro di Enrico Mentana, il quale stamattina, di fronte al profluvio di articoli e post che tratteggiano scenari, è sbottato ironico sui social: "Leggo con grande divertimento che molti fenomeni dei social spiegano dove andrò dopo La7 e soprattutto perché, per poi biasimare la scelta che si sono inventati. Dietrologi al quadrato, senza un'esistenza fuori dal web, forti solo della loro faziosità: buona vita!".

Un post che non chiarisce nulla, tranne il divertimento dell'autore, e alimenta ulteriormente il giallo. Nella ridda di voci che hanno coinvolto Rai, ﻿Sky, Skydance, il Gruppo Antenna del magnate greco Theodore Kyriakou e Mediaset, quelle che coinvolgono il Gruppo di Cologno Monzese sono le più insistenti. Nel quartier generale di Milano nessuno commenta, ma negli studi romani del Safa Palatino c'è chi è pronto a scommettere che per Mentana sia pronto un approdo su Canale 5 con un doppio impegno: da un lato l'approfondimento settimanale (si parla di un ritorno di 'Matrix' che proprio Mentana ideò nel 2005) e dall'altro una striscia quotidiana. Entrambi da far esordire in un momento di grande esposizione come la prossima campagna elettorale. Più che dove Mentana mangerà il panettone (ha già chiarito che dopo l'ultima conduzione del 23 dicembre passerà il Natale in famiglia), insomma, il dubbio tra gli addetti si concentra sulla sua prossima Epifania.