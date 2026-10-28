Lella Costa, Marinelli, Accorsi, Lavia tra protagonisti della Grande prosa Cedac - Notizie

Si alza il sipario al Teatro Massimo di Cagliari sulla 44/a Stagione de La Grande Prosa del Cedac, accanto a quella de La Grande Danza. Un cartellone multidisciplinare che guarda anche al contemporaneo con tre rassegne. Ma anche musica, con le atmosfere del Jazz Club Network che coinvolge anche il Jazzino.Dieci i titoli per la Prosa, dal 25 novembre al 9 maggio, tra riletture dei classici e testi contemporanei; quattro per la danza, dal 19 dicembre all'11 aprile, tra coreografie d'autore e moderne reinterpretazione dei capolavori del balletto. In scena Lella Costa con la Lisistrata di Aristofane, Stefano Accorsi in Nessuno/Le avventure di Ulisse, Gabriele Lavia, regista ed interprete di Dopo la prova di Ingmar Bergman, Milena Vukotic con Giulia Fiume ne L'Inconveniente di Juan Carlos Rubio. Poi ancora Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini in Breaking Brecht / Sing'n'Song Cabaret di Giovanna Gra e Massimo Dapporto e Fabio Troiano in Pirandello Pulp di Edoardo Erba, regia di Gioele Dix. Alessandro Gassmann firma la regia di Stato contro Nolan di Stefano Massini, con Daniele Russo. Luca Marinelli, sua prima volta con CeDAC, porta in scena La cosmicomica vita di Q, dalle Cosmicomiche di Calvino. In cartellone Come Mandela di Renato Cubo, con Massimo Wertmüller ed Antonio Bannò, regia di Anna Piscopo e The Opera Locos di Yllana.La danza si apre con L.a.v.a., una creazione coreografica di Emio Greco con Pieter C. Scholten e di Roberto Zappalà. La fiaba natalizia de Lo Schiaccianoci su musiche di Ciajkovskij, viene proposta nell'immaginifica versione di Mauro Bigonzetti, poi Don Quixote del Serbian National Ballet Theatre, coreografia di Gyula Harangozó. Infine la Giselle contemporanea di David Campos che affronta il tema della violenza contro le donne.In programma anche tre rassegne:...

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