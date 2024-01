leggi anche

Cagliari

Era stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco

Gigi Riva è morto questa sera a Cagliari. Aveva 79 anni. La leggenda del calcio sardo e italiano, era stato ricoverato nella notte all’ospedale Brotzu, nel reparto di Cardiologia.

Aveva accusato un malore mentre si trovava a casa.

Dopo alcuni esami la situazione era stata giudicata soddisfacente, ma nei prossimi giorni Riva avrebbe dovuto affrontare probabilmente un intervento chirurgico.

In serata, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate sino al decesso, avvenuto alle 19.10.

L’ex bandiera del Cagliari era presidente onorario della squadra rossoblu, con la quale aveva vinto l’unico scudetto della sua carriera, nel 1970.

Riva è stato anche il più grande goleador della nazionale italiana: 35 reti in 42 partite ufficiali. Il noto giornalista sportivo Gianni Brera aveva coniato per lui l’appellativo di “Rombo di tuono”, a significare la potenza del suo tiro e della sua azione in campo.

In Sardegna Gigi Riva era un idolo: la sua scelta di restare nell’Isola, nonostante le allettanti offerte di blasonati club, gli aveva assicurato una popolarità straordinaria che non è mai venuta meno e che anzi è aumentata in questi ultimi anni, durante i quali aveva ricevuto numerosi attestati di riconoscenza e stima. A lui è stato dedicato di recente anche un film documentario per ripercorrere la sua vita.