Legge Salva Casa, è scontro tra maggioranza e opposizione

Il ritardo della Regione Sardegna nell’accogliere la Legge Salva Casa 2024 penalizzerebbe i cittadini e le imprese, ostacolando le lavorazioni in un periodo di già notevole rallentamento del settore edile, anche dopo la frenata del bonus 110%. Lo afferma il consigliere regionale Emanuele Cera, con il supporto e la condivisione dei colleghi del gruppo dei fratelli d’Italia, Fausto Piga e Gigi Rubiu. I consiglieri regionali hanno sollevato preoccupazioni riguardo al grave ritardo della Regione Sardegna, in particolare dell’assessorato all’Urbanistica, che ad oggi non ha ancora inspiegabilmente recepito la Legge numero 105 del 27 luglio 2024, nota come Legge Salva Casa 2024. Questa normativa, che ha apportato modifiche al decreto-legge del 29 maggio 2024, numero 69, è fondamentale per la semplificazione dei processi edilizi e urbanistici. Il prolungato ritardo nella sua attuazione sta creando un vuoto normativo che potrebbe influire negativamente su cittadini e imprese, ostacolando iniziative e progetti in un momento di grande necessità per il settore. “La mancata attuazione di questa norma, già in vigore a livello nazionale,

