(Adnkronos) - "È pacifico che sarebbe oggettivamente ciò che spera la sinistra ma non ho mai ipotizzato una Corte schierata. Anzi, ho detto il contrario". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, in una intervista al Corriere della Sera dopo le polemiche scoppiate nelle scorse ore a seguite di alcune sue dichiarazioni, avvertendo la Corte costituzionale del rischio di dare "un aiutino alla sinistra" se bocciasse la norma che impone a ogni coalizione di indicare il proprio candidato premier.

"Cominciamo col precisare che questa polemica nasce da due cose non vere - spiega - La prima è che io come seconda carica dello Stato rappresenti una sorta di vicepresidente della Repubblica ma io non ho i doveri del capo dello Stato. In Parlamento, nel mio ruolo di presidente del Senato, devo essere assolutamente imparziale. È così e me ne danno atto tutti. Ma fuori sono un parlamentare come gli altri. Per regolamento del Senato, il senatore è obbligatoriamente iscritto a un gruppo politico. Ho il diritto di esprimere le mie opinioni".

"Io ho detto prima di tutto che ho piena fiducia nella Corte costituzionale e che non credo proprio che si lascerà influenzare dal dibattito capzioso di questi giorni. Ho detto, infatti, testualmente - sottolinea - Qualche ritocchino ci sarà ma l’impalcatura non sarà toccata. Nessuno vuole toccare le prerogative del capo dello Stato. E la nuova legge elettorale lo dice esplicitamente. È chiaro che se al Quirinale si valutasse che chi viene indicato dai partiti non avesse per qualsivoglia motivo, quali la statura morale o le capacità di guidare il Paese, non gli conferirebbe l’incarico. È giusto che una coalizione dica ai cittadini chi sarà proposto al Presidente come premier in caso di vittoria. È un accordo serio, indica unità di intenti, capacità di sintesi. Perché sottrarsi? Lo so io perché a sinistra non piace. Perché il centrosinistra vuole fare gli accordi del giorno dopo, non del giorno prima. E soprattutto non ha ancora scelto il capo del Campo largo da proporre agli elettori come premier. Io non ce l’ho con la Corte, ce l’ho con chi tra mille ricorsi e conciliaboli nei corridoi vuole far passare l’idea che la legge sia incostituzionale e che la Corte deve solo sottoscriverlo. Sono loro e non io, che stanno tentando di influenzare la Corte. Penso che non ci riusciranno. Qui c’è una legge votata dal Parlamento, seria, e loro ricorrono a tutto pur di non mettersi in gioco. E non si vede perché a sinistra possano dire, senza aspettare la Corte, che è incostituzionale una legge votata e poi controfirmata dal capo dello Stato e io non possa dire il contrario".