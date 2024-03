Le ultime offerte di lavoro a Oristano e provincia

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal in provincia di Oristano . Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro , sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.A Oristano cercano 1 muratore in pietra e mattoni. Si offre contratto a tempo determinato.A Zeddiani cercano 1 imbustatore. Si offre contratto a tempo determinato.Anche il Comune di Mogoro assume per il cantiere 5 operai generici e personale non qualificato addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Specificamente, è necessario presentare le domande entro l’8 marzo. Info nel CPI di Mogoro.Il Comune di Ruinas assume per il cantiere 1 operaio qualificato muratore in mattoni e lavori di manutenzione in possesso della patente B, 1 operaio non qualificato manovale edile. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Specificamente,

