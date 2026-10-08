"Le radici del tempo", a L'Aquila musica, solidarietà e memoria - Notizie

A distanza di oltre dieci anni dalle prime mobilitazioni solidali nel centro Italia, gli Istentales tornano tra le comunità di Abruzzo, Lazio e Umbria colpite dal terremoto.Si chiama "Le radici del tempo" l'iniziativa di solidarietà, cultura e memoria, promossa dalla band nuorese capeggiata da Gigi Sanna, pastore e cantante, che sabato 10 ottobre farà tappa a L'Aquila (prossime tappe il 30 a Cascia, il 31 a Norcia e l'1 novembre ad Amatrice), con il patrocinio della Regione Sardegna - assessorato alla Cultura - e in collaborazione con la Coldiretti e l'associazione Seu (Sardi emigrati uniti).Un tour che unisce musica dal vivo, tradizione, artigianato ed enogastronomia per verificare lo stato della ricostruzione e mantenere accesi i riflettori sulla solidarietà tra le regioni.Come segno tangibile ed eterno di vicinanza - spiegano gli organizzatori - a ciascuna delle quattro città (L'Aquila, Cascia, Norcia e Amatrice) verrà donata una scultura monumentale in granito sardo, scolpita interamente a mano dallo scultore Marco Cabras di Villamar. Le quattro opere raffigurano guerrieri nuragici, ispirati ai bronzetti sardi.Sul palco si terrà un incontro d'eccezione tra la tradizione poetica sarda (Canto a bolu) e la poesia a braccio abruzzese (Ottava rima). Protagonisti del gemellaggio saranno il poeta sardo Stefano Demelas di Chiaramonti e il poeta abruzzese Alessio Runci: i due si confronteranno in rima baciata alternando la lingua sarda e l'italiano per cantare i temi della terra, della memoria e della rinascita.In tutte le tappe saranno allestite aree espositive destinate alla promozione e vendita delle eccellenze enogastronomiche (pecorino, salumi, pane carasau, dolci, vini) e dell'artigianato tipico della Sardegna. Un omaggio alla storica transumanza della solidarietà, "sa paradura" in sardo, promossa da Istentales e Coldiretti dopo il terremoto, quando gli...

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