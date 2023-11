Le mareggiate investono il litorale oristanese: danni a Bosa e nella marina di San Vero Milis

Oristano

Fenomeno meteo: salsedine nelle zone interne, sino a decine di chilometri dalla costa

Gravi danni nel litorale della provincia di Oristano investito da ieri sera da forti mareggiate. Sulla strada tra Bosa e Bosa marina le onde hanno raggiunto e abbattuto in alcuni punti i muretti di protezione lungo la carreggiata. La sede stradale è stata invasa dai detriti e si è dovuto provvedere a liberarla. L’amministrazione comunale e la protezione civile comunale hanno seguito la situazione di emergenza venutasi a creare.

Problemi anche ul litorale di San Vero Milis. Alcune delle opere realizzate appena pochi anni fa per fermare l’erosione costiera sono state distrutte. In particolare nel tratto di litorale di Su Pallosu dove i cassoni di contenimento in legno, all’interno dei quali erano stati posti sacchi di iuta con ciottoli, sono state portati via dalla mareggiata. I cassoni sono stati divelti e i sacchi hanno rilasciato in mare il pietrame. A darne notizia sul suo blog Andrea Atzori , responsabile della colonia felina di Su Pallosu, protagonista di una dura battaglia con l’amministrazione comunale di San Vero Milis, nel tentativo di fermare il piano contro le erosioni, aspramente criticato.

Problemi per le mareggiate sono stati segnalati anche a Santa Caterina e S’Archittu, sul litorale di Cuglieri.