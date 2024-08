le domande per gli ambulanti

Gli esercenti del commercio ambulante, gli artigiani, i creatori di opere dell’ingegno, gli hobbisti e i collezionisti hanno tempo fino al 10 settembre per presentare la domanda di partecipazione alla Festa di Santa Croce 2024. Questo evento annuale, uno dei più attesi dalla comunità locale, offre l’opportunità di esporre e vendere i propri prodotti in un contesto ricco di tradizione e cultura. Per partecipare all’assegnazione dei posteggi, è necessario inviare la domanda al Comune di Oristano utilizzando l’apposita modulistica (modulo 16) e allegando la documentazione richiesta. Le domande devono essere indirizzate al Comando di Polizia Locale, in conformità con l’articolo 33 del Regolamento per la disciplina e l’esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Oristano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 92 del 23 dicembre 2019. Quest’anno, a causa dei lavori di riqualificazione che stanno interessando l’area del “Foro Boario”, i posteggi saranno allestiti in via Duomo, nei pressi della storica chiesa di San Francesco. Questa nuova collocazione offrirà agli espositori una visibilità unica, grazie alla

