Niente spallate e nessuna sorpresa dalle urne per le comunali in Sardegna, dove peraltro diversi sindaci nelle 5 grandi città vincono al primo turno.
Questa tornata elettorale ha però avuto
l'effetto di riportare gli elettori ai seggi anche se lo scarto tra
le precedenti elezioni è solo di un +2%: in 148 Comuni su 377
nell'Isola ha votato il 61,6% contro il 59,6% registrato alle
precedenti consultazioni.
Per 62 candidati in piccoli centri è bastato il
raggiungimento del quorum per brindare alla vittoria, mentre gli
scrutini vanno molto a rilento nei tre principali centri dell'Isola
con più di 15mila abitanti chiamati al voto: Quartu Sant'Elena,
Porto Torres e Sestu. Nei primi due casi si va verso la riconferma
dei primi cittadini uscenti con le coalizioni sfidanti che si
affrettano a dichiarare che questa tornata amministrativa non è un
test per la Regione, guidata dal campo largo con la governatrice
Alessandra Todde.
A Quartu, nella città metropolitana di Cagliari
e terza città della regione per numero di abitanti, è ormai certa
la vittoria di Graziano Milia che mantiene lo scranno più alto in
Municipio con una coalizione del campo largo con liste civiche e
senza la presenza di simboli dei partiti di centrosinistra e M5s.
Milia è in vantaggio con oltre il 60%, sullo sfidante del
centrodestra Marco Porcu, ex assessore regionale, che si
attesterebbe oltre il 30%. "Una vittoria indiscutibile. Faremo
opposizione come sappiamo fare in maniera seria e sugli atti", ha
detto Porcu. "I cittadini hanno compreso il nostro messaggio, la
necessità di andare avanti. Hanno compreso che fermarsi e ripartire
sarebbe stato dannoso per la città" ha osservato Milia.
Anche a Porto Torres, poco meno di 21mila
abitanti nell'area metropolitana di Sassari, si registra la...