Ministero, scuola, università e professione allo stesso tavolo per costruire un orientamento capace di accompagnare i giovani nelle scelte formative e professionali. È il senso della tavola rotonda 'Orientare al futuro: competenze, territorio e nuove frontiere della professione del geometra - Cngegl e Mim a confronto sulle strategie educative per i tecnici del domani', che si è svolta questa mattina in Sala Bellini nell’ambito di Job & Orienta 2026, il salone nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro, in corso a Veronafiere fino al 28 novembre.

Al confronto, moderato da Nicola Turri, vicepresidente del Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Verona, sono intervenuti Paolo Biscaro, presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati e vicepresidente Fondazione geometri italiani; Ettore Acerra, direttore generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del ministero dell’Istruzione e del Merito; Paolo Borin, docente del corso di laurea LP-01 dell’Università di Brescia; Enrico Ballotari, docente di un istituto Cat e orientatore; Stefania Be, dirigente dell’Istituto 'Calabrese-Levi' di San Pietro in Cariano.

“Il confronto di oggi con il direttore generale del ministero e con tutta la filiera, dal ministero agli istituti tecnici fino all’università, è servito - dichiara Paolo Biscaro, presidente Cngegl e vicepresidente Fondazione geometri italiani - a far comprendere le azioni che il Consiglio nazionale porta avanti da diversi anni, attraverso Fondazione geometri italiani, per aiutare i giovani a immaginare il proprio futuro. Orientare non significa indirizzare verso la nostra professione, ma aiutare ciascuno a trovare la propria strada. Il nostro obiettivo è mostrare lo spaccato di una scelta di vita professionale che possa essere accattivante per una generazione che in questi anni ha ricevuto stimoli sempre più forti, ma anche molta confusione, e che fatica a prendere una decisione certa e consapevole”.

Un impegno che la categoria porta avanti dal 2012 con un obiettivo preciso: rendere più consapevoli le scelte di studenti e famiglie. Lo testimoniano gli strumenti messi a disposizione delle scuole per le diverse età, dal progetto 'Georientiamoci' al test di orientamento sviluppato con l’Università La Sapienza di Roma, fino ai laboratori BaM e al progetto GameCat: portati nelle classi di tutta Italia soprattutto grazie ai Collegi provinciali, intendono contribuire anche alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto del fenomeno dei Neet.

“Siamo in un momento molto importante - afferma Ettore Acerra, direttore generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Mim - e ricco di opportunità, perché il ministero, il mondo del lavoro e gli enti locali stanno lavorando molto sul mismatch tra domanda e offerta di competenze, con diversi strumenti: il potenziamento degli istituti tecnici e professionali, della filiera tecnologico-professionale 4+2 e degli Its Academy. Come parola chiave utilizzerei ‘alleanze formative’: quando soggetti che condividono lo stesso obiettivo strategico riescono a collaborare nella coprogettazione dei percorsi, si crea un valore aggiunto che, nel medio e nel lungo termine, porterà ottimi risultati”.

“Dalla tavola rotonda - commenta Romano Turri, presidente del Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Verona - è emerso che un aiuto forte all’orientamento può venire da una partecipazione attiva dei Collegi all’interno delle scuole. Come Collegio di Verona abbiamo già un’ottima collaborazione con gli istituti del territorio: da tempo svolgiamo con i ragazzi attività che non sono fini a se stesse, come rilievi finalizzati a interventi che vengono poi realmente realizzati. Questo li motiva fortemente e può aiutarli nella scelta finale, per capire se la libera professione di geometra potrà essere il loro futuro”. Fino a sabato 28 novembre lo Spazio Geometra di Fondazione geometri italiani (padiglione 6, stand 170), allestito con il Collegio di Verona, continuerà ad accogliere studenti, docenti e famiglie con sessioni di orientamento e colloqui individuali.