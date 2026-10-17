Lavori dell'Enas, nuovo stop all'erogazione dell'acqua a Sassari - Notizie

Nuove interruzioni dell'erogazione dell'acqua sono previste martedì prossimo, 20 ottobre, in alcune zone di Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda e nell'agro di Stintino. Per circa sedici ore l'Enas, Ente acque della Sardegna, dovrà effettuare interventi manutenzione straordinaria sul tratto dell'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, che serve Sassari, Porto Torres e Stintino, e di Monte Agnese, al servizio di Alghero.Nella stessa giornata Abbanoa ha programmato l'installazione du nuove apparecchiature nei nodi idrici di Ponte Rosello e Predda Niedda e un intervento sulla condotta addutrice di Stintino, approfittando dello stop dovuto ai lavori di Enas Questa la mappa dei possibili disservizi: A Sassari: dalle 8 alle 21 di martedì nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna); dalle 8 alle 30 a Predda Niedda; dalle 21 di martedì 20 alle 8 di mercoledì 21 nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari).Non sono previsti disagi, invece, nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca (Li Pinti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, e il carcere di Bancali) e nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi).A Porto Torres l'erogazione sarà garantita dai pozzi di Li Pidriazzi, nel centro...

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