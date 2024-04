Oristano

Interessata anche la tratta della provincia di Oristano

Da oggi domenica 21 aprile al 19 maggio, Rete ferroviaria Italiana, eseguirà lavori di manutenzione sulle linee Cagliari-Olbia e Cagliari-Iglesias/ Carbonia Serbariu. Ciò comporterà modifiche sull’orario dei treni.

Si tratta di interventi ordinari di regolazione della dilatazione termica delle rotaie – spiega una nota di Rfi – necessari a preservare l’infrastruttura ferroviaria da un eccessivo innalzamento delle temperature, anche in considerazione dei cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni. Come tali sono lavori che, per essere eseguiti, richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria e condizioni climatiche ottimali senza le quali potrebbe anche rendersi necessaria una nuova programmazione.

Negli interventi, del valore di circa 80mila euro, saranno impegnati 20 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.

Sempre per lavori sulle rotaie, oggi 21 aprile la linea Cagliari-Oristano subirà una variazione d’orario con partenza alle 11.10; mentre nei giorni 22, 23 e 28 aprile, per lavori sulla linea Cagliari-Decimomannu-Villamassargia- Iglesias/Carbonia Serbariu ci saranno delle cancellazioni con attivo il servizio sostitutivo con autobus.

