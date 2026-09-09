Lavorazione di marmo, lapidei e pietre, Sardegna ai primi posti - Notizie

La Sardegna si conferma un pilastro fondamentale nel panorama nazionale dell'estrazione e della lavorazione di marmo, lapidei e pietre ornamentali.L'isola si posiziona al secondo posto in Italia, preceduta solo dal Molise, per l'incidenza degli addetti del settore dell'estrazione del lapideo sul totale dell'economia regionale.Un dato che sottolinea la vocazione e la specializzazione delle imprese sarde, capaci di resistere nonostante uno scenario internazionale caratterizzato da forti incertezze. E' questo, in sintesi, ciò che dice il rapporto "Marmo, le tendenze nell'estate 2026", curato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, secondo i più recenti dati ISTAT.I numeri descrivono anche un comparto regionale di 416 imprese, che danno lavoro a 1.522 addetti, di cui le realtà artigiane sono 182 con 692 dipendenti. A livello territoriale, la provincia sarda che conta il maggior numero di imprese artigiane di lapidei (185 di cui 69 artigiane) è Sassari-Gallura, seguita da Nuoro (103 di cui 58 artigiane), Cagliari (87 di cui 36 artigiane) e Oristano (41 di cui 19 artigiane). Sul fronte degli addetti, tra estrazione e trasformazione, quella che impiega più personale è sempre Sassari-Gallura con 499 di cui 221 artigiani, seguita da Nuoro con 373 di cui 160 artigiani, Cagliari con 299 di cui 75 artigiani, Oristano con 186 di cui 100 artigiani e Sud Sardegna con 166 di cui 135 artigiani. "I dati confermano come il settore del lapideo e delle estrazioni sia un asset strategico per l'Isola - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - con una densità di imprese e addetti che ha pochi eguali in Italia e una qualità che le fa primeggiare in Italia e nel Mondo. Tuttavia le aziende soffrono ancora per la ridotta dimensione, l'esposizione alle importanti variazione energetiche e la poca dimestichezza...

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