Un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in movimento, creando momenti di grande apprensione per il conducente e gli automobilisti presenti. L’incidente si è verificato intorno alle 11:55 di questa mattina sulla strada statale Settentrionale Sarda 127 Bis, a pochi chilometri dall’ingresso di Alghero.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è scoppiato per cause ancora da accertare. L’autista, ignaro del pericolo imminente, è stato avvisato da altri automobilisti che hanno notato del fumo fuoriuscire dal veicolo. L’uomo, comprendendo la gravità della situazione, ha prontamente accostato e abbandonato l’auto. In pochi minuti, le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo, che è andato distrutto nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero.

Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Tuttavia, la scena ha creato disagi alla viabilità, con la Polizia Locale che è intervenuta per gestire il traffico e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire le cause dell’incendio, che al momento restano sconosciute.