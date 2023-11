L’auto esce di strada e si ribalta più volte: donna estratta dalla lamiere, all’ospedale in codice rosso

Cagliari

L’incidente nei pressi di Calasetta

La sua auto, una Nissan Juke, è uscita di strada ribaltandosi più volte e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarla dalle lamiere dell’abitacolo: una donna di 46 anni, di Sant’Antiuoco è rimasta gravemente ferita ed è finita all’ospedale in codice rosso.

L’incidente è avvenuto ieri in tarda mattinata lungo la statale 126 nei pressi di Calasetta, direzione località Ducato di Sisineddu.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, il personale del servizio 118 e i carabinieri della stazione di Calasetta, coadiuvati dai colleghi della stazione di di Sant’Antioco.

La donna è stata trasporta in ambulanza all’ospedale Sirai di Carbonia. Seppure in gravi condizioni, non è stata giudicata in pericolo di vita.

La viabilità è stata interrotta per circa 30 minuti ed è stata gestita dai carabinieri.

Mercoledì, 29 novembre 2023