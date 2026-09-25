Lauree specialistiche infermieristiche, i nuovi profili nel dettaglio
(Adnkronos) - In base alle disposizioni contenute dai Decreti, i laureati e le laureate magistrali possono ricoprire ruoli e funzioni dove sono richieste competenze specialistiche in diverse tipologie di organizzazioni sociosanitarie, aziende sanitarie territoriali, ospedaliere, e universitarie, nelle diverse articolazioni, quali:
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