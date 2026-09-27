(Adnkronos) - "Ho pensato di voler mollare". Laura Pausini, ospite oggi a Domenica In, racconta di uno dei periodi più complessi della sua vita e, di conseguenza, della sua carriera. La cantante, superospite della prima puntata del talk show di Mara Venier, ha parlato del periodo della pandemia e ha confessato di averla vissuta molto male: "Dopo una settimana non ce la facevo più. Sono andata in down, perché mentre succedeva tutto quello che succedeva nel mondo, persone care a me vicino perdevano parenti. Io mi sentivo in colpa perché nel frattempo ero candidata agli Oscar e ai Golden Globe". Una fase che l'ha spinta a pensare di non voler interrompere la sua carriera nel mondo della musica: "Volevo smettere infatti. Ma la mia famiglia e i miei migliori amici mi hanno dato la forza per riprendere a scrivere e cantare".

Da quella forza ritrovata, è nato un disco "che ai fan è piaciuto molto, da lì mi sono gasata a palla. A me piace davvero tanto stare sul palco, mi dà tanta forza", ha ricordato la cantante.

Pausini ha ricordato poi l'incontro con Papa Leone XIV che, sin da subito, si è detto un suo grandissimo fan, fin dal 1993: "Io sono rimasta spiazzata, cioè ho detto 'lui è il papà, come è possibile'". La 52enne ha ammesso di essere arrivata all'incontro con una certa soggezione, ma di essersi sentita sempre a proprio agio: "Ma lui non ti fa sentire di essere davanti a questa figura istituzionale".

Grande commozione poi ricordando Pippo Baudo. "Mi ha cambiato la vita", ha detto ricordando il conduttore televisivo scomparso lo scorso 16 agosto 2025. Al suo funerale, racconta Pausini, "ci sono andata con Paola Cortellesi e Giorgia, ci siamo andate insieme per tenerci la mano". Sua figlia, Tiziana Baudo, mi ha detto che lui le diceva di chiamarmi la sua sorellina, non lo sapevo, è stata una grande commozione. Quando sono entrata ho pensato che lui comandasse la situazione. Era tutto perfetto. Ci siamo sentite bene. C'era il dolore, ma si respirava tranquillità", ha ricordato.

E sulla partecipazione a Sanremo 2026 come co-conduttrice, Pausini ha ringraziato ancora una volta Carlo Conti "lui è incredibile". Un'esperienza che Pausini considera "pazzesca" ma non sempre facile, soprattutto per la paura dei commenti: "Avevo tanto paura perché viviamo in un'epoca in cui tutti quanti ti massacrano. Dovremmo davvero concentrarci sulle persone che ci vogliono bene, ne basta anche solo una".